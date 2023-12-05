Васютин назвал игру с «Бешикташем» самым памятным матчем в еврокубках

Вратарь «Зенита» Александр Васютин, сыгравший более 100 матчей в Финляндии и Скандинавии, поделился впечатлениями о еврокубковой кампании в норвежском «Сарпсборге»

«Мы прошли «Маккаби» Ивича? Да ладно! Ивич там был главным тренером?! Упустил это как-то... Хотя игры помню хорошо. Да и другие в том розыгрыше тоже. Начали с прохода исландцев, затем был «Санкт Галлен». Самый памятный матч в еврокубках? Пожалуй, самым памятным был и остается «Бешикташ», тоже с «Сарпсборгом» уже в группе. Мы проиграли 1:3, но атмосфера... Я словами не опишу, надо прочувствовать. Когда команда гостей владеет мячом, поднимается такой гул и свист, но это хочется проживать и проживать. Все, в основном, молодые, и то был лучший сезон в истории клуба. Банда у «Бешикташа» была вообще бешеная: Ленс, Пепе, Медель, Бабель, Вида, Куарежма, Вагнер Лав, Кариус в воротах. Были еще на пути «Генк» с Троссаром, что сейчас в сборной Бельгии, и Меле, который запомнился многим на Евро-2021 у датчан. И ведь мы могли выйти до последнего тура из той группы, надо было на выезде обыграть бельгийцев, но проиграли. Зато две ничьи сделали с «Мальме», причем, считаю, оба раза могли победить. Мне очень понравился их стадион — он не так много вмещает, но при этом двухуровневый, болельщики близко к полю. Энергетика мощнейшая», — приводит слова Васютина «Спорт День за Днем».

28-летний Васютин выступал за «Сарпсборг» с 2018 по 2019 год. Всего за клуб он провел 37 матчей, пропустил 49 мячей и восемь раз остовил ворота нетронутыми.