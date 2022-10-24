Венгерский журналист рассказал, какие слова у Черчесова под запретом

Венгерский журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола поделился мнением о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

«В России Станислав Черчесов говорит, что является полевым командиром, но в «Ференцвароше» такого не слышали. Он тот специалист, который максимально любит прямоту. Вот как сказал, так всем и надо сделать. Именно за это Черчесова уважают игроки и персонал.

Есть слова, которые ему не нравятся. Под запретом у него «проблема» и «товарищеский матч». Но еще больше Черчесов ненавидит длинные вопросы журналистов", — приводит Sport24 слова Борболы.

Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша» в конце 2021 года. До этого его местом работы была сборная России, которую он возглавлял с 2016 года.