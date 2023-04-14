Вратарь «Пюника» Бучнев: «Владикавказ развивается, ремонтируют дороги, социальные объекты»

Российский голкипер, выступающий за «Пюник», Станислав Бучнев рассказал об изменениях в родном Владикавказе в последнее время.

«Да, город развивается. В связи с этой ситуацией внутреннему туризму стали больше внимания уделять. В республике и раньше был горнолыжный курорт, а сейчас делают новый, ультрасовременный. Парк развлечений строят. Дороги, социальные объекты ремонтируются. Изменения заметны», — приводит «Чемпионат» слова Бучнева.

Бучнев начинал карьеру в «Автодоре» из Владикавказа. Также он играл за такие клубы, как «Машук-КМВ», «Ангушт», «Волгарь», «Тюмень», «Факел». В 2020 году вратарь перешел в армянский «Пюник».