Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:33

Все клубы МЛС согласились выплачивать часть зарплаты Месси ради его перехода в лигу

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Клубы американской МЛС пришли к новому варианту для перехода форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в лигу, сообщает Sport.

По информации источника, «Интер Майами» не в состоянии полностью взять на себя зарплату аргентинского нападающего. В связи с этой ситуацией владельцы клубов МЛС достигли договоренности о том, что все команды будут выплачивать часть зарплаты футболиста.

35-летний форвард выступает за парижскую команду с августа 2021 года, его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
16
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Москва допустила постановку вопроса о компенсации ущерба из-за подрывов СП
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Председатель СК РФ взял на контроль расследование смерти двух детей в Екатеринбурге
Эксперт заявил о желании Китая выглядеть страной-миротворцем в глазах Запада
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Месси: новый контракт с «ПСЖ» или другие варианты?
Глава ла лиги: «Надеюсь Месси вернется в «Барсу», но мы не будем менять правила ради него»
Президент «ПСЖ» заявил, что клуб намерен сохранить Мбаппе, Месси и Рамоса
«ПСЖ» может подписать нападающего «Милана» Леау, если Месси покинет клуб
«Барселона» разработала план по возвращению Месси в клуб
Месси принимает решение о будущем в «ПСЖ», имея на руках проект клуба и кандидатуру тренера на следующий сезон
Президент «Барселоны» Лапорта ведет активную работу по возвращению Месси в команду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Шкурина: «Сейчас Илья находится в аренде. Вопрос о приостановке соглашения с ЦСКА не обсуждался»