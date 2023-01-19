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Сегодня, 10:47

Журналист Ивкович заявил, что Дзюба не интересен сербским клубам

Виктория Кравченко
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович оценил возможный трансфер россиянина Артема Дзюбы в «Црвену Звезду» или «Партизан». Он подчеркнул, что футболист смог бы привнести качественную игру в сербский футбол и помочь командам чемпионата страны.

«Артем Дзюба, несомненно, отличный футболист, но думаю, что на данный момент он не интересен сербским клубам. Сербская лига бедна и не может подписать себе игрока с такими запросами по зарплате. У большинства сербских клубов бюджет меньше зарплаты Дзюбы. Даже условное московское «Торпедо» может позволить себе российского форварда, а сербские клубы — нет», — сказал Ивкович Sport24.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

15 января стало известно, что форвард может подписать контракт с «Торпедо» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-19-serbskiy-zhurnalist-o-dzyube-nasha-liga-bedna-i-ne-mozhet-podpisat-sebe-igroka-s-takimi-zaprosami-po-zarplate

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

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24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Артем Дзюба
ФК Партизан
ФК Црвена Звезда
1
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