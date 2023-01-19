Журналист Ивкович заявил, что Дзюба не интересен сербским клубам

Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович оценил возможный трансфер россиянина Артема Дзюбы в «Црвену Звезду» или «Партизан». Он подчеркнул, что футболист смог бы привнести качественную игру в сербский футбол и помочь командам чемпионата страны.

«Артем Дзюба, несомненно, отличный футболист, но думаю, что на данный момент он не интересен сербским клубам. Сербская лига бедна и не может подписать себе игрока с такими запросами по зарплате. У большинства сербских клубов бюджет меньше зарплаты Дзюбы. Даже условное московское «Торпедо» может позволить себе российского форварда, а сербские клубы — нет», — сказал Ивкович Sport24.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

15 января стало известно, что форвард может подписать контракт с «Торпедо» до конца сезона-2022/23.