Тренер «ПСЖ» недоволен после хет-трика Мбаппе, бразильцы «Реала» разорвали «Валенсию», «Арсенал» обошел «Тоттенхэм»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: победный юбилей тен Хага

Неужели «Тоттенхэм» сломался? Или спекся, рванув на десять тысяч, как на пятьсот? Все-таки 1:4 против «Челси» выглядели слишком жестоко по отношению к команде, которая заканчивала игру вдевятером и показывала весьма качественный футбол. «Шпоры» даже отыграться могли и два последних гола пропустили на последних минутах. Однако синие словно сняли с команды Ангелоса Постекоглу магическую защиту. Иначе сценарий игры против «Вулверхэмптона» не объяснить, потому что 90 минут все было нормально, а первый после месячного лечения гол Джонсона мог оказаться победным.

Однако у «волков», которые до субботы все свои голы забили с участием Педру Нету или Хван Хи Чхана, обнаружился джокер в колоде. Пабло Сарабия появился на поле на 87-й минуте и успел за отведенное ему время забить сам, а также выдать тончайшую передачу между двумя защитниками на автора победного гола Лемина. «Тоттенхэм» уже пропустил на второе место «Арсенал», а в воскресенье в случае успеха «Ливерпуля» может лишиться и третьей строчки в таблице.

Оставивший за спиной принципиального соперника «Арсенал» верен себе — он уже тринадцать лет не проигрывает дома выходцам из чемпионшипа (+33=5). А открывший счет Троссар, которому в этом сезоне ассистирует исключительно Сака, вошел в историю как автор 1000-го гола «канониров» на «Эмирейтс». Но главное, что бельгиец в полной мере компенсирует отсутствие обоих центральных нападающих — Габриэла Жезуса и Нкетиа. Не забывает Троссар и о непосредственных обязанностях, став соавтором победного гола Салиба. Теперь француз с тремя мячами в списке самых результативных защитников чемпионата уступает только отличившемуся четыре раз Пинноку из «Брентфорда».

Стоит заговорить о возможной отставке Эрика тен Хага, как «МЮ» начинает подавать признаки жизни. По крайней мере, с точки зрения результатов. В прошлом туре Бруну Фернандеш принес в концовке победу над «Фулхэмом», а против «Лутона», который неделю назад сенсационно отобрал очки у «Ливерпуля», все решил Линделеф. Швед сделал победным юбилей главного тренера «красных дьяволов», который проводил 50-й матч в АПЛ.

Испания: «Жирона» не останавливается

Главный итог волевой победы «Жироны» — сохранение сенсационного лидерства каталонцев. Независимо от того, чем все закончится, они точно в числе избранных. Одиннадцать побед после тринадцати туров — это гроссмейстерский уровень. Семь раз так мощно начинал сезон «Реал». Шесть аналогичных отрезков у «Барселоны» и два — у «Атлетико». «Жирона» — четвертая в компании испанских грандов. Без доли удачи подобное невозможно, и в гостях у «Райо» при счете 1:1 лидера дважды спас каркас ворот.

Выдавшую лучший за пять лет старт сезона «Валенсию» безжалостно растоптали на «Сантьяго Бернабеу», где «летучие мыши» не побеждают уже пятнадцать лет. То, что гостей не ждет ничего хорошего, стало понятно на первых минутах, когда Карвахаль удивил Мамардашвили дальним ударом с левой, а Кроос со штрафного попал в перекладину. У гостей же наблюдались огромные проблемы с реализацией. Особенно это касается Уго Дуро, который при счете 1:0 проиграл дуэль Лунину при выходе один на один. Когда же форвард не смог попасть по мячу головой в площади ворот, последовал мгновенный ответ Винисиуса Жуниора.

Это было началом бразильского бенефиса, продолжившегося после перерыва. Две ошибки вратаря и защитника «Валенсии» — два гола Вини и Родриго, который до своего успеха дважды ассистировал своему соотечественнику. Ну а Дуро все-таки послал мяч в сетку уже при счете 5:0 — после второго гола Родриго. Настоящий карнавал, на фоне которого Мадрид словно не заметил отсутствия травмированного Беллингема. На беду соперника, который не проигрывал сливочным на их поле так крупно с 1989 года!

Италия: «Ювентус» оторвался от «Милана»

В середине недели «Милан» подарил своим болельщикам праздник, обыграв в Лиге чемпионов «ПСЖ». Однако к уик-энду вернулись унылые будни серии А, где у команды Стефано Пиоли не было побед с 7 октября. Не удалось превзойти даже «Лечче», который не выигрывает и вовсе с середины сентября. Между тем начали россонери хорошо. Много и красиво атаковали, забили два мяча в первом тайме, а после перерыва все разбазарили. «Милан» потерял уже четыре очка в гостевых играх, где он вел в счете. Может показаться, что это не так много. Но только не зная, что это вдвое больше, чем суммарно за три предыдущих сезона! С другой стороны, все могло быть и хуже, ведь в компенсированное время Меньян откровенно проспал дальний удар. От позора вратаря спасло зоркое око ВАР, с мнением которого согласился сходивший к монитору и обнаруживший фол в атаке арбитр. Но ничто не спасло Жиру, который после получения желтой карточки решил поучить судью жизни и досрочно отправился в раздевалку.

Тем временем «Ювентус» оторвался от миланцев уже на шесть очков и как минимум до воскресного матча «Интера» возглавил турнирную таблицу. Два стандарта, два гола защитников — и дело сделано вполне себе в стиле Массимилиано Аллегри. Критики тренера, возможно, даже сравнят некоторые победы бьянконери с неказистым голом отправившего мяч в сетку со второй попытки Ругани. Единственный минус — прервалась сухая серия Щенсны, который не пропускал с 23 сентября на протяжении шести матчей. Впрочем, защитники компенсировали просчет своими голами, и для «Старой синьоры» это норма. В этом сезоне у туринцев отличились уже пять игроков обороны! Это лучший показатель в лигах топ-5 и одна из угроз «Интеру» в схватке за лидерство, которая состоится после паузы на матчи сборных.

Германия: Кейн и Гирасси пишут историю

Перед началом прошлого сезона бундеслига лишилась голевой машины в лице Левандовски. Как результат — весьма скромные показатели лучших бомбардиров сезона. Разделившие этот титул Нкунку и Фюллькруг отличились по 16 раз. То есть совместными усилиями набили меньше, чем поляк перед своим отъездом в Испанию (35 голов). Теперь же в будеслиге правит новый король в лице Кейна, который превзошел показатели прежних снайперов за одиннадцать туров!

Используй Харри еще один шанс — был бы третий хет-трик подряд. Еще массу моментов упустили его одноклубники, и «Хайденхайм» поднял голову. Настолько, что отыграл отставание в два мяча за три неполных минуты. После этого пришлось вступать в игру актерам второго плана — установившему окончательный счет Шупо-Мотингу и Рафаэлу Геррейру, который преуспел на добивании после атаки камерунца. Благодаря им «Бавария» как минимум до матча «Байера» вышла на первое место, идя по рекордному графику. Прежде никто не забивал 42 гола на этом турнирном отрезке.

«Штутгарт» выиграл схватку за третье место, одержав волевую победу после двух поражений. Что для этого требовалось? Возвращение лучшего снайпера «швабов» Гирасси, который пару недель провел на больничном и в снайперской гонке отпустил в отрыв Кейна. Да, гвинеец забил всего лишь с пенальти. Но, во-первых, его пятнадцатый гол в чемпионате стал победным. Во-вторых, в концовке у Серу оказались крепкие нервы. Не то, что у Фюриха, который при счете 0:0 выполнял 11-метровый и проиграл дуэль Кобелю. Наконец, Гирасси стал соавтором исторического достижения. Прежде в истории бундеслиги не было случаев, когда после одиннадцати туров не менее 15 мячей имели на своем счету сразу два футболиста. То, что синхронно удалось Кейну и Гирасси, в немецком чемпионате случалось всего два раза — в 1968 и 2019 годах благодаря Герду Мюллеру и Левандовски.

Франция: выше Ибрагимовича

«ПСЖ» воспользовался пятничной ничьей «Ниццы» с «Монпелье» и вышел на первое место. По логике — эта тема должна была стать главной наряду с хет-триком Мбаппе, который получился особенным во всех отношениях. Во-первых, 600-м «трюком со шляпой», сделанным в лиге 1 французами. Во-вторых, шестнадцатым в карьере Мбаппе. Половина его хет-триков пришлась на французский чемпионат, и это лучший показатель в XXI веке. На один больше, чем у Ибрагимовича.

Тем не менее, после финального свистка главный тренер парижан Луис Энрике заявив: «Сегодня я не очень доволен Мбаппе. О голах мне сказать нечего. Но он может помогать команде больше, разными способами. Он игрок мирового класса, и мы хотим большего. Сначала я лично поговорю с Килианом об этом». Можно предположить, что и к другим игрокам у Энрике тоже есть вопросы, так как 3:0 — обманчивый результат. «Реймс» создал предостаточно моментов, но плохо их использовал, набив статистику спасений Доннарумме.

Статистика дня

6 пенальти парировал рекордсмен «Порту» Диогу Кошта.

6 мячей забил в этом сезоне полузащитник «Монцы» Кольпани. Он — самый результативный итальянец в серии А и второй после Беллингема игрок средней линии по голам в лигах топ-5.

13 раз забивал на первой минуте лидирующий по данному показателю за всю историю АПЛ «Эвертон».

36 команд обыграл в бундеслиге голкипер «Баварии» Нойер. Это повторение рекорда турнира, которым владеют Лотар Маттеус и Мирослав Вотава.