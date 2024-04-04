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«Арсенал» — лидер, Фоден затмил Холанна, «Байер» и «ПСЖ» — в кубковых финалах

«Арсенал» обыграл «Лутон» и вышел на первое место в таблице АПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Reuters
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Главные события среды в европейском футболе.

Англия: Хаверц прогрессирует

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
03 апр, 21:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Лутон Таун

Микель Артета нашел место в составе не только мало играющим Нельсону и Смиту-Роу, но и Парти, который долго лечился и в прошлый раз попадал в старт еще в августе прошлого года. Понятно, что ганец далек от оптимальных кондиций, но с такими оппонентами, как «Лутон», он как раз вернет чувство игры. Ну а другие игроки ротации оправдали свое появление на поле во второй голевой атаке, когда Троссар среагировал на забегание Смита-Роу, и Хашиока в борьбе с пытавшимся замкнуть прострел Нельсоном поразил собственные ворота.

Что до первого гола, то Эдегору оставалось просто попасть в угол после передачи Хаверца. Над немцем и его реализацией много смеялись, однако он не опускал рук и уже набил 12 результативных баллов (8+4), что является лучшим результатом Кая с момента переезда в Англию. Перевес к перерыву для «канониров» почти гарантия успеха — они не проигрывают в таких ситуациях в АПЛ уже 39 матчей. «Шляпники» же за пределами своего стадиона на большие подвиги не способны. «Арсенал» — лидер чемпионата как минимум до окончания матча играющего в четверг «Ливерпуля».

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
03 апр, 22:15. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Астон Вилла

Сложнее пришлось «Манчестер Сити», но трудно было ожидать легкой прогулки в противостоянии с входящей в топ-4 «Астон Виллой», которая к тому же обыграла «горожан» в первом круге. Правда, началось все для хозяев лихо — с передачи Доку на оказавшегося в позиции центрфорварда Родри. Испанец забил уже восьмой в сезоне гол, установив личный рекорд результативности.

Но бирмингемцы смогли ответить усилиями своей молодежи. После «стеночки» с Роджерсом с острого угла забил Дюран. Возможно, травмированный Эдерсон в этой ситуации выручил бы. Но так можно рассуждать и о штрафом Фодена в добавленное к первому тайму время. Хотя это только кажется, что мяч прошел рядом с не раз выручавшим Ульсеном. Удар был действительно крутой, и не факт, что с ним справился бы даже Эмилиано Мартинес в состоянии, когда он ловит кураж.

Да и в принципе — кто способен остановить Фодена?! Оформив хет-трик, Фил стал пятым футболистом в лигах топ-5, который забил не менее 20 мячей и отдал более 10 результативных передач. В компании с ним еще трое англичан — Кейн, Беллингем и Уоткинс. Последнего Унаи Эмери не хватало не меньше, чем дисквалифицированного Макгинна. Полноценно заменить их сложно, тогда как Хосеп Гвардиола с таким Фоденом может спокойно оставить на скамейке Холанна. Гонка «Сити» за титулом продолжается.

Фото Reuters

Германия: новый рекорд Леверкузена

Германия. Кубок. 1/2 финала
03 апр, 21:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
4:0
Фортуна Д

Во вторник завершилась кубковая сказка середняка третьего дивизиона «Саарбрюкена». Эта команда последовательно выбила из турнира «Баварию», «Айнтрахт» и менхенгладбахскую «Боруссию», но не справилась с рискующим вылететь из второй бундеслиги «Кайзерслаутерном». А в сутки спустя вторым финалистом ожидаемо стал «Байер».

Начало разгрому «Фортуны» положил 12-й в сезоне гол Фримпонга. Голландец уже сейчас забил больше, чем суммарно за два предыдущих года, но его по-прежнему не рассматривают, как звезду. Показательно, что в сборной он не только в тени Дюмфриса, но и с переменным успехом конкурирует за место первого запасного с Тезе. Поэтому интересно выглядела недавняя новость от одного из близких к «Реалу» инсайдеров. По его информации, мадридцы следят за Фримпонгом, но у них есть большие сомнения, так как при выдающихся атакующих качествах у латераля сомнительные оборонительные навыки.

Это, впрочем, вопрос дискуссионный. А еще — повод говорить о системе Хаби Алонсо, в которой голландец по-настоящему хорош. В ком же ни у кого нет сомнений, так это в Вирце. Самый яркий игрок «аспириновых» устроил очередной бенефис, ассистировав Адли и забив два мяча. Также отдельного упоминания заслуживает и выход на замену Бонифаса. Нигерийский снайпер получил травму на сборах перед Кубком Африки и появился на поле впервые с декабря. Его вклад в успехи «Байера» в первой части сезона колоссален. В том числе благодаря Бонифасу леверкузенцы повторили клубный рекорд, одержав 35-ю победу за сезон. Всего за 40 матчей, тогда как 22 года назад достигли данной отметки за 60 игр.

Фото AFP

Франция: Мбаппе против Манданда

Франция. Кубок. 1/2 финала
03 апр, 22:10. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Ренн

«ПСЖ» вышел в финал Кубка Франции, где сыграет с «Лионом», а игра с «Ренном» превратилась в дуэль Мбаппе и опытнейшего Манданда. Для начала 39-летний голкипер перевел мяч в перекладину. Затем и вовсе отразил пенальти в исполнении Килиана. И как же обидно ему было, когда капитану парижан помог отличиться досадный для вратаря рикошет! Которого, как оказалось, хватило «ПСЖ», чтобы выйти в рекордный — двадцатый финал, обойдя по данному показателю вечных соперников из «Марселя».

Статистика дня
5-м футболистом, который в XXI веке забил в голландской лиге не менее 25 мячей дальними ударами, стал полузащитник «Утрехта» Тоорнстра.
14 раз подряд «Ман Сити» побеждает «Астон Виллу» на своем стадионе.
63 матча и 423 дня составляет беспроигрышная серия полузащитника «Манчестер Сити» Родри в играх за клуб.

Футбол
Лутон Таун
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Байер
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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