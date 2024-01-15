Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 01:50

«Милан» разбил «Рому», Мбаппе помог «ПСЖ» покончить с давним комплексом, Шапи разбушевался в Греции

Андрей Кузичев
Корреспондент
14 января. «Милан» обыграл «Рому».
Фото Reuters
Telegram Дзен
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Мартинес вспомнил финал ЧМ-2022

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
14 янв, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:0
Астон Вилла

В субботу «Манчестер Сити» поднялся на второе место, а сутки спустя чемпионы получили подарок от Шона Дайча, чей «Эвертон» притормозил «Астон Виллу». Возможно, для бирмингемцев все сложилось бы проще, если бы по ходу розыгрыша углового ВАР не обнаружил офсайд и не отменил гол Алекса Морено. А на перерыв гости и вовсе могли уйти, уступая в счете, однако режим супермена включил Эмилиано Мартинес. В одной атаке он сначала заставил всех вспомнить финал ЧМ-2022, остановив выход Калверта-Льюинна один на один, а потом невероятным образом среагировал на коварный рикошет.

Что касается второго тайма, то «Вилла» включилась на полную мощь только в концовке, но упустила два хороших момента. Все-таки не зря голкипер «ирисок» Пикфорд лидирует в АПЛ по числу сухих матчей (7). Да и защитники не подкачали, подстраховав кипера в сложной ситуации. Сейчас при равном количестве очков команда Унаи Эмери, который в 97-м для себя матче английского чемпионата впервые завершил игру нулевой ничьей, уступает «Ман Сити» по дополнительным показателям. Только и «горожане», и лидирующий «Ливерпуль» провели на один матч меньше.

Испания: «Жирона» едва не проиграла аутсайдеру

Испания. Ла Лига. 20-й тур
14 янв, 16:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
0:0
Жирона

Пока «Реал» с «Барселоной» готовились сразиться за испанский Суперкубок, в ла лиге «Жирона» столкнулась с серьезными проблемами в гостях у последней команды чемпионата. Больше того — в первом тайме «Альмерия» играла лучше и активнее, тогда как каталонцы выглядели бледной тенью самих себя. А лучшим в составе гостей с большим отрывом стал голкипер Гассанига. По итогам же матча можно констатировать, что «Жироне» повезло, так как пару раз еще не побеждавшие в этом чемпионате хозяева промахивались из позиций, когда проще было забить. К тому же Мичел Санчес на следующий тур лишился своего ключевого игрока Алейша Гарсию, которому пришлось ценой «фола последней надежды» срывать выход один на один. И пусть «Жирона» сейчас лидер, по потерянным очкам преимущество теперь у «Реала».

Италия: «Лацио» в погоне за местом в топ-4

Италия. Серия А. 20-й тур
14 янв, 14:30. Olimpico (Рим)
Лацио
1:0
Лечче

На старте сезона «Лацио» переписывал клубные антирекорды, Маурицио Сарри прочили отставку, и римскую команду списали со счетов. Однако «орлы» постепенно расправили крылья и пошли на взлет. Победа над «Лечче», которую принес удар Фелипе Андерсона после паса в касание от Луиса Альберто, — пятая подряд с учетом всех турниров. А эта неделя — просто образцовая, так как в среду «Лацио» не просто вышел в полуфинал Кубка Италии, но и сделал это по итогам дерби с «Ромой». В чемпионате же «орлы» оставили за спиной «Наполи» и проигравшую в параллельном матче «Болонью», поднявшись на пятое место. Больше того, «Лацио» ненадолго сравнялся по очкам с замыкающей лигочемпионскую четверку «Фиорентиной».

Италия. Серия А. 20-й тур
14 янв, 20:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:2
Удинезе

Флорентийцы же явно сбросили темп и, кажется, не успели полностью восстановиться после победного кубкового четвертьфинала с «Болоньей». Но даже это не объясняет осечку против сражающегося за выживание «Удинезе». Хотя 0:1 по итогам первого тайма можно было бы списать на стечение обстоятельств. Тем более, второй тайм начался с подачи новичка «Фиорентины» Фараони на сравнявшего счет Бельтрана. Однако вместо того, чтобы развить успех, хозяева дали «зебрам» забить в едва ли не единственной толковой атаке второго тайма, когда Ловрич к голу добавил образцовую передачу на Товена. Спасли команду Винченцо Итальяно попадание мяча в руку и реализованный Нзолой пенальти. В целом же хозяева вправе сетовать на невезение, так как в компенсированное время «Удинезе» спасла штанга. Отрыв «фиалок» от «Лацио» — всего одно очко, а завтра к римлянам может присоединиться «Аталанта».

Италия. Серия А. 20-й тур
14 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:1
Рома

Перед визитом в Милан книга ярчайших цитат Жозе Моуринью пополнилась еще одной крутой фразой. «Но поскольку мы — «Рома», и люди считают, что меня зовут Жозе Гарри Моуринью Поттер, то уровень спроса с нас существенно возрастает», — заявил Особенный, призвав не забывать об имеющихся трудностях. Новая напасть — не первая уже травма Дибалы, играть без которого, по мнению Моуринью, сложнее, чем «Ман Сити» без Холанна, потому что у Хосепа Гвардиолы есть Альварес.

И, в принципе, матч на «Сан-Сиро» лишь подтвердил мысль о том, что без аргентинской звезды у римлян совсем другая команда. Но, естественно, разность в уровне соперников не такая, как можно было подумать в момент гола издевательски убравшего на замахе защитника и открывшего счет Адли. Второй же гол просто напрашивался, и если Эрнандес попал в штангу, то третий сезон подряд забивающий двузначное число голов Жиру был беспощаден.

Потом, правда, появились призраки прошлого. Год назад здесь же «Рома» казалась безнадежной, но отыгралась с 0:2 и спровоцировала кризис «Милана». Сейчас Паредес реализовал заработанный Пеллегрини пенальти, но хозяева все же отделались легким испугом. Крутой пас пяткой от Жиру и не менее впечатляющий выстрел вернувшегося на любимый фланг Эрнандеса привели в восторг в том числе и Стефано Пиоли. Его команда уверенно держится в тройке, опережая «Фиорентину» на восемь очков.

Германия: младшая «Боруссия» порадовала Дортмунд

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
14 янв, 19:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
3:1
Штутгарт

Вслед за проигравшим накануне «Лейпцигом» проблемы возникли и у занимающего третье место «Штутгарта». Оставшиеся без уехавшего на Кубок Африки автора 17 мячей Гирасси швабы в Менхенгладбахе пропустили в первой же атаке. Когда Хак вогнал мяч в угол, со стартового свистка прошло всего 20 секунд, и столь быстро в бундеслиге не забивали с 2019 года. Гости же вроде бы владели мячом и инициативой, однако младшая «Боруссия» здорово наказывала их за ошибки.

Хватало даже полунамека на остроту, как в атаке, в которой тонкий пас Плеа принес Хаку второй успех. Зато Ундав, который обязан быть лидером атаки «Штутгарта», два шанса упустил. При этом он невольно поучаствовал в голевой атаке. Мяч попал форварду в спину и отскочил к Левелингу, который вывел на удар Вангомана. Только этим гости ограничились, нарвавшись в концовке на убийственную контратаку. На фоне подъема дортмундской «Боруссии» и ренессанса вернувшегося в Дортмунд Санчо пора волноваться за место в топ-4.

Франция: команда Кузяева превзошла конкурента

Франция. Лига 1. 18-й тур
14 янв, 19:05. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
3:1
Лион

«Лион» приехал в Гавр с серией из четырех сухих побед, но без дисквалифицированного Ловрена. Так что дуэли бывших игроков «Зенита» не случилось, а хорвата явно не хватило в эпизоде, когда хозяева открыли счет при подаче углового. Причем, если бы Льорис ударил головой неточно, мяч в сетку должен был переправлять замыкавший дальнюю штангу Кузяев. Когда же вскоре после перерыва «Гавр» удвоил свое преимущество, показалось, что игра сделана. Все-таки с 30-й минуты «Лион» играл в меньшинстве, а красная карточка стала следствием фола на Кузяеве.

Однако сокративший отставание Ляказетт резко поднял градус напряжения. Как оказалось — ненадолго. Точнее — до роскошного дальнего удара Опери. Так что при 3:1 ставший соавтором гола и замененный на 71-й минуте Кузяев покидал поле с чувством выполненного долга. Гости же завершали игру вдевятером, так как вслед за О'Брайеном красную карточку получил второй центральный защитник — Чалета-Цар. Поразительно, что для этого хватило четырех командных фолов! «Лион» по-прежнему рядом с зоной «стыков», тогда как «Гавр» оторвался от нее и от поверженного соперника на шесть очков и сравнялся с выигравшим накануне «Ренном».

Франция. Лига 1. 18-й тур
14 янв, 22:45. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
0:2
ПСЖ

«ПСЖ» не побеждал в Лансе с октября 2014 года. Естественно, нужно делать поправку на то, что несколько лет кроваво-золотые провели во втором дивизионе. Но когда они вернулись в элитное общество, парижане в трех гостевых матчах набрали лишь одно очко, сумев отыграться в компенсированное время (=1-2). Только любые серии рано или поздно заканчиваются, а для хозяев сразу все пошло не так. Уже на 7-й минуте Доннарумма отразил пенальти в исполнении пробившего по центру Франковски. Завершился же первый тайм удалением Гради. Случилось это уже после того, как Мбаппе вывел открывшего счет Баркола один на один, а в концовке, когда «Ланс» пытался усилить давление, уже сам Килиан отличился после умного паса Дембеле. С комплексами покончено. А отрыв от второго места — уже восемь очков.

Греция: суперсерия Сулейманова

Греция. Национальная лига. 18-й тур
14 янв, 00:00. Panetolikou (Агринион)
Панаитоликос
0:4
Арис

Для арендованного у «Краснодара» Шапи год начался практически идеально. Единственное темное пятно — игра с «Астерас Триполис», в которой российский вингер удвоил преимущество «Ариса», но тот уступил со счетом 2:3. Достижением же следует назвать победу над ПАОК, где выступает Магомед Оздоев (2:1). В той встрече Сулейманов открыл счет, а в это воскресенье форвард отметился голом и результативной передачей. После победы над одним из аутсайдеров «Арис» уверенно держится в первой шестерке, которая на втором этапе продолжит борьбу за медали и еврокубковые путевки. «Боги войны» сейчас пятые и отстают от «Олимпиакоса» на пять очков. Что касается Шапи, то в первой части сезона он забил лишь раз (29 октября), а сейчас отличился в трех матчах подряд.

Статистика дня

5 из 15 пенальти не реализовали в этом сезоне игроки «Фенербахче». Одну осечку допустил Джеко, а четыре 11-метровых смазал Тадич.

29 мячей забил в АПЛ командам «большой шестерки» нападающий «МЮ» Рэшфорд.

33 матча английского чемпионата с забитыми мячами — рекордная серия «Тоттенхэма».

100 поражений в лиге 1 потерпел главный тренер «Нанта» Жоселен Гурвеннек. Никто прежде не добирался до этой отметки за 241 матч.

188 домашних матчей «Фейеноорд» не терял очки, добившись счета 2:0. Прошлый раз осечка случилась против «Аякса» в октябре 1995 года (2:4), а сегодня роттердамцы упустили победу над НЕК (2:2).

Далер Кузяев
Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Астон Вилла
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Гавр
ФК Жирона
ФК Лацио
ФК Лион
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
ФК Фиорентина
ФК Эвертон
0
Читайте также
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
Биография Армана Царукяна: боец из России выступает в UFC с флагом Армении и хочет дом в США
Названа причина смерти каскадера Захаренкова
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Замначштаба Хамидуллин добыл из сбитого дрона ВСУ важную развединформацию
Недалеко от сгоревшего склада Wildberries в Шушарах вспыхнула пилорама
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«В лучшем случае мне остался год». У Эрикссона рак в последней стадии, он создал сильнейший «Лацио»