ФИФА наглее всего обманула его с «Золотым мячом». Выдающийся француз завершил карьеру

39-летний Франк Рибери объявил, что заканчивает.

Франк Рибери всегда делал то, что хотел и что считал нужным, и меньше всего беспокоился о том, что об этом скажут и подумают другие.

Будучи одним из самых ярких французских проспектов, внезапно рванул в Турцию играть за «Галатасарай». А через год также внезапно сбежал из Стамбула в «Марсель», оставив позади скандальный шлейф — дело дошло до разбирательств в ФИФА и CAS , которые приняли сторону Рибери.

Менял религию, приняв ислам, поскольку мусульманкой была его жена. А когда однажды в период выступлений за «Баварию» после одного из матчей с ним хотели поговорить немецкие журналисты, Рибери, будучи, очевидно, не в духе, отшил их, сказав, что его зовут Биляль — такое имя он получил при переходе в ислам. Репортеры же обращались к нему, называя Франком.

Провокации и шутки на грани вообще излюбленная тема Рибери. Один из самых ярких случаев: он поливал водой с крыши базы вратаря «Баварии» Оливера Кана, притом что сам проводил лишь первый сезон в Мюнхене, а голкипер был уже живой легендой клуба. У Кана и сейчас бывают приступы ярости (недавняя реакция на упущенную победу в матче с Дортмундом мгновенно завирусилась), но о Рибери он отзывается исключительно комплиментарно.

Франк Рибери. Фото AFP

«Завершает свою карьеру один из величайших игроков в истории футбола и «Баварии». Мне посчастливилось играть с ним на поле, и я очень хорошо помню, как он радовал наших болельщиков атакующими действиями. Франк показывал нечто особенное на поле. Он олицетворял собой изысканность. «Бавария» гордится тем, что он был в ее рядах в течение десяти лет и выиграл с ней самые большие титулы», — написал Кан в клубных соцсетях, комментируя новость о том, что Рибери объявил о завершении карьеры.

Он мог позволить себе заказать золотой стейк за 1200 долларов, а потом выложить это в соцсетях. А в ответ на критику просто послать всех подальше.

Но если история со стейком и другие провокации — это на грани, то история с проститутками определенно уже за ней. В 2010 году стало известно, что Рибери пользовался услугами жриц любви, причем некоторые из них могли быть несовершеннолетними. Он не отрицал факт посещения борделя, но заявлял, что ничего не знал о возрасте девушки. Помимо Рибери в числе клиентов заведения был и Карим Бензема: ныне обладатель «Золотого мяча», всеобщий любимец и образец профессиональной этики.

Тот скандал в итоге сошел на нет. Даже семейная жизнь Рибери не пострадала — он по-прежнему женат на Вахибе, пара воспитывает четверых детей, двое из которых появились на свет уже после неприглядной истории.

С другой стороны, все это делало Рибери живым и настоящим. Это в принципе черта, в куда большей степени присущая тому, уже почти сошедшему поколению звезд. Во всяком случае трудно представить себе выходки, что позволял себе француз, в исполнении молодых ребят вроде Эрлинга Холанна, которые с юных лет максимально заточены на построение карьеры и используют специальные методики сна, питания, занимаются йогой и лежат в криокамерах.

Франк Рибери. Фото AFP

Но один момент в карьере наверняка до сих пор является для Рибери крайне болезненным. Это история с «Золотым мячом» — 2013, который, по идее, должен был получить именно он, взявший требл с «Баварией» и показывавший космический футбол, однако награда досталась Криштиану Роналду. А француз занял в голосовании только третье место, хотя результаты получились очень плотными: Роналду получил 27,99% голосов, Лионель Месси — 24,72%, Рибери — 23,39%.

«Очень расстроен тем, что Рибери не получил «Золотой мяч». В следующем году люди снова будут выбирать из пары Роналду — Месси, и через два или три года ситуация не изменится. На протяжении 50 лет «Золотой мяч» вручался за достижения по ходу сезона, а теперь люди смотрят на то, как футболисты играли раньше. Это большая проблема всего мирового футбола, пусть Роналду и достоин награды. Мне кажется, что-то изменилось с тех пор, как к вручению «Золотого мяча» подключилась ФИФА», — грустил тогдашний президент УЕФА Мишель Платини.

Показательно, что, если брать результаты голосования среди журналистов, Рибери выиграл со значительным преимуществом (524 балла против 399 у Роналду), но тренеры и капитаны национальных сборных, как обычно, не слишком заморачивались с ответом: «Кто лучший игрок? — Роналду/Месси».

Франк Рибери. Фото AFP

Рибери не был первым и последним, кто пережил подобное разочарование: в 2010-м прокатили Уэсли Снайдера, после него — Вирджила ван Дейка и Роберта Левандовски. А есть еще Хави и Андрес Иньеста. Да и вообще, в этом смысле он один из многих выдающихся игроков, кто не получил «Золотой мяч». Но история француза особенно памятна и полна каким-то особым разочарованием.

Обида до сих пор не отпустила Рибери и продолжает жить внутри него и сейчас, спустя девять лет.

«Это было несправедливо. Тот сезон стал невероятным для меня, и я должен был победить. А они продлили срок голосования, и произошло что-то странное. Я почувствовал, что это было политическое решение», — сказал он в интервью La Gazzetta dello Sport в июле этого года (действительно, голосование было продлено на две недели, а участникам разрешили при желании поменять свое решение).