Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:30

Китай — идеальный вариант для Слуцкого. Для России он слишком токсичен

Российский тренер Слуцкий возглавит китайский клуб «Шанхай Шэньхуа»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Тренер Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Константин Алексеев — о выборе бывшего тренера сборной России.

Наконец-то мы читаем о Леониде Слуцком применительно к тренерству, а не шоу-бизнесу. В понедельник «СЭ» дал информацию, что 52-летний специалист может продолжить карьеру в одном из китайских клубов. В компании с Олегом Яровинским, который был спортивным директором «Рубина», когда Слуцкий тренировал казанцев. Позднее журналист Иван Карпов уточнил в своем Telegram-канале, что речь идет о клубе «Шанхай Шэньхуа», а третьим с ними станет Василий Березуцкий.

Что ж, на мой взгляд, это идеальный расклад. Трудно было поверить, что в России Слуцкому сейчас доверят серьезную команду. По двум причинам.

Леонид Слуцкий и&nbsp;Артем Дзюба. «19-летний дебил!» Слуцкий вступился за Дзюбу, который угрожал журналисту, но переврал факты

1) После ухода из ЦСКА Леонид Викторович не убеждал. Ни в «Халле», ни в «Витессе», ни в «Рубине». Вылететь из премьер-лиги с возможностями Казани — это надо было сильно постараться, даже с учетом отъезда легионеров. У «Ростова» и «Краснодара» тоже все разбежались, но их корабль и не думал тонуть, здесь же судно быстро пошло на дно. А разве до этого было все здорово? Со всеми звездами, включая Кварацхелию, Уремовича, купленных за 6,5 и 7 миллионов евро Хакшабановича и Дрейера, команда зимовала в трех очках от зоны стыков.

Тренер Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вылет в ФНЛ — серьезный удар по репутации, после которого любой работодатель сто раз подумает, прежде чем пригласить Слуцкого. Тем более когда есть и вторая причина быть осторожным.

2) Леонид Викторович уж слишком вжился в роль шоумена. И если раздел интервью с тренерами можно смело заносить ему в плюс, то развлекательный формат получился с большим перебором. Матерщина в запредельных объемах, шутки ниже пояса, пародия на Артема Дзюбу из его самого знаменитого ролика — все это заставляло лишь недоуменно пожимать плечами. Окей, хайп, количество просмотров, попытка понравиться молодежной аудитории — нормально для стендап-комика, но токсично для действующего тренера. Представьте себя на месте босса клуба: на роль ведущего клубного ТВ вы, возможно, возьмете человека с такими характеристиками, главным тренером — вряд ли. Особенно (и в первую очередь) с учетом сказанного в первом пункте.

Леонид Слуцкий, Халиль Умут Мелер, Роман Широков. Осуждая турка, ударившего судью, посмотрите в зеркало! Вы забыли о Слуцком и Широкове?

Вам нужен результат. К кому пойдете: к Слуцкому, который, вылетев в ФНЛ, последние полгода занимался клоунадой, или к Черчесову с его чемпионствами в Польше и Венгрии, 1/4 финала ЧМ? На мой взгляд, даже обсуждать нечего, выбор может быть только в пользу Станислава Саламовича.

Поэтому Китай — хороший вариант для Слуцкого. Да, в роли шоумена у него отличные перспективы, талант действительно есть, высокий спрос. Но в последнее время Леонида Викторовича стало явно меньше в медиапространстве. Возможно, наигрался. В этом случае «Шанхай Шэньхуа» дает шанс перезапустить карьеру.

Тренер Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Витесс»

Десятое место в Китае в прошлом году, пятое — в нынешнем. Добиться успеха с такой командой будет прекрасной рекомендацией для работодателей.

Хочется, чтобы у Слуцкого получилось и мы вновь говорили о нем как о большом специалисте.

Футбол
ФК Шанхай Шеньхуа
Леонид Слуцкий
6
Обсудить
Читайте также
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Ферстаппен заявил, что пока не собирается жениться на бывшей девушке Квята
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Челси» подарили полуфинал Кубка лиги, безумный триллер в Мадриде, кубковое унижение «Наполи»