«Барселоне» снова пришлось спасать игру, «МЮ» возвращает вкус побед

Главные события вторника в европейском футболе.

Англия: поле для экспериментов

Кубок лиги — в своем роде, время возможностей. Применительно к «МЮ» это турнир, в котором можно закрепить едва наметившиеся положительные тенденции, проверить новые сочетания и дать возможность проявить себя тем, кто пока не сделал этого в АПЛ. Эрику тен Хагу во вторник удалось выполнить все озвученные выше пункты.

Во-первых, «красные дьяволы» довольно уверенно прошли в следующий раунд. Во-вторых, еще в первом тайме результат обеспечили те, для кого персональные успехи были исключительно важны. Открывший счет Гарначо забил впервые с 13 мая, а подача Маунта с углового на голову Каземиро стала для бывшего игрока «Челси» первым результативным баллом с момента переезда в Манчестер.

Игроки «Манчестер Юнайтед» празднуют гол. Фото Reuters

Вспомнил о том, как забивать, и Марсьяль, которого наградил шикарным диагональным пасом Каземиро. Отметить стоит и выход в стартовом составе Амрабата. Как признался марокканец, «МЮ» был его детской мечтой, и сейчас он готов сыграть на любой позиции, включая вратарскую. «Я играю за эмблему», — заявил один из героев ЧМ-2022.

Испания: юбилей Хави

Проводивший 200-й матч в своей тренерской карьере Хави обещал в этом сезоне регулярную ротацию состава, которая будет затрагивать даже ключевых игроков. Идеальная иллюстрация его тезисов — решение начать игру против «Мальорки», поменяв пару центральных защитников и оставив на скамейке запасных одного из лучших снайперов ла лиги Левандовски.

Но довольно быстро выяснилось, что без поляка, который сыграл одну из ключевых ролей в камбэке против «Сельты» (3:2), не обойтись. Сине-гранатовые снова придумали себе проблемы, а небрежный пас Тер Штегена обернулся перехватом и расстрелом ворот в исполнении Муричи.

26 сентября. «Мальорка» — «Барселона» — 2:2. Фото Reuters

Перелома, который, казалось, наметился ближе к перерыву не случилось. Да, подобравший мяч перед штрафной Рафинья сравнял счет, попав в нижний угол. Однако второй шанс убежавший от защитников бразилец упустил, ударив выше. Хави, поразивший всех техникой приема вылетавшего за пределы поля мяча, такой забил бы! А если серьезно, героем концовки первого тайма стал голкипер хозяев Райкович. Для начала серб вытянул из угла сложнейший удар Жоау Феликса. Затем вратарь сильно выбил мяч вперед, где Муричи головой переадресовал его в штрафную, и там Пратс в борьбе с Араухо элегантно пробил мимо Тер Штегена.

За тайм команда Хавьера Агирре избавилась от части комплексов, ведь она не радовала своих болельщиков домашними голами в ворота «Барсы» на протяжении 11 лет! Поймали момент, так как чемпион за семь туров пропустил восемь мячей. В прошлом сезоне каталонцы достигли данной отметки за 25 матчей. А спасаться так, как на выходных, — превращая 0:2 в 3:2 за восемь минут — постоянно невозможно.

Феликс снова испытал разочарование, попав в штангу. Ямаль, едва выйдя на поле, сначала ликовал по поводу заработанного пенальти, а потом недоумевал, когда арбитр после похода к монитору свое мнение изменил. Посчитал на замедленном повторе контакт незначительным? А как же законы физики, согласно которым на большой скорости для падения не обязательно, чтобы игрока откровенно били по ногам? В общем, момент получился дискуссионным.

Ямаль, впрочем, не стал на этом зацикливаться и организовал-таки второе взятие ворот. Его проникающий пас в штрафную на Рафинью был идеален, а Левандовски остроумно пропустил мяч на атаковавшего без сопротивления Фермина Лопеса. Только сил на еще одну инфарктную победу у «Барсы» не хватило. Да и не заслуживала «Мальорка» двенадцатого подряд поражения от неудобного соперника. Она скорее могла вырвать победу, однако в компенсированное время перспективную контратаку испортил промах Ларина.

Италия: эффективность Рабьо

От «Ювентуса» после поражения от «Сассуоло» ждали шквала атак, однако все было не так страшно, и «Лечче» довольно уверенно выстоял в первом тайме туринского матча. По большому счету, реальный шанс забить был только у не попавшего в дальний угол Кьезы. Додавить гостей удалось во втором тайме, когда результативную скидку на Милика выполнил Рабьо. Если брать за точку отсчета старт прошлого сезона, то француз самый результативный полузащитник серии А. На его счету 12 мячей и 7 результативных передач, а «Старая синьора» как минимум до среды взобралась на второе место.

Адриен Рабьо в матче с «Лечче». Фото Reuters

Германия: эксперименты Тухеля

Томас Тухель не скрывает недовольства ограниченным выбором в обороне, и отчасти его кадровые решения демонстративны. Но если к выходам Лаймера в роли левого защитника уже начали привыкать, то Горецка в центре обороны — это что-то новое. Хотя, в игре с соперником, который находится рядом с зоной вылета в третьем дивизионе, можно позволить себе любые эксперименты.

Томас Тухель. Фото AFP

Понятно, впрочем, что все эти решения — вынужденные. И успех 20-летнего полузащитника Кретцига во втором официальном матче за основной состав «Баварии» — в значительной степени — стечение обстоятельств. Да и еще не самых приятных, так как начинавшему сезон во второй команде мюнхенцев футболисту уже на 11-й минуте пришлось менять получившего травму Гнабри. В такой ситуации ставка на молодых оправдана, так что успехи установившего окончательный счет 18-летнего Теля не могут не радовать. У француза уже 5 мячей и 2 голевых паса.

Статистика дня

3 мяча впервые после прошлого сезона в чемпионшипе забил «Бернли».

5 разных футболистов «Севильи» забили в ворота «Альмерии» (5:1). Такой же была ситуация и два года назад, когда андалусийцы в прошлый раз демонстрировали аналогичную результативность (5:3 против «Леванте»).

25 раз посылал мяч в сетку с начала года в турецком чемпионате нападающий «Галатасарая» Икарди.