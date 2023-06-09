Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга

Лионель объяснил свое решение потребностями его семьи.

Мнения родственников Лионеля Месси по вопросу выбора нового клуба разошлись, а сам футболист объяснил, что хочет больше спокойствия и семейного счастья. Несмотря на разногласия, итоговое решение было принято коллективно, и даже дети футболиста уже предвкушают переезд в другую страну. Предлагаем познакомиться поближе с членами семьи чемпиона мира, которые поддерживают его всегда и во всем.

Жена и дети

Со своей будущей супругой Антонеллой Рокуццо Месси познакомился еще в детстве, и, по словам нападающего, это была любовь с первого взгляда. Они жили в родном городе футболиста, вместе гуляли и проводили время в общей компании. Когда Лео переехал в Испанию и начал выступать за «Барселону», им пришлось расстаться на несколько лет. В это время оба встречались с другими, но и не забывали о своей детской влюбленности. Вернуть былые чувства помог трагический случай: в 2007 году погиб близкий друг Антонеллы, и, узнав об этом, Лео сразу же приехал, чтобы утешить подругу. После этого между ними вновь вспыхнула любовь, и пара уже не смогла расстаться. С тех пор у Лео и Антонеллы родилось трое сыновей — Тиаго, Матео и Чиро, а в 2017 году после десяти лет отношений пара наконец-то сочеталась законным браком.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Супруга Лео выделяется среди жен футболистов свой скромностью, ведь она ни разу не была замечена в громких скандалах, всегда соблюдает нормы приличия на публике и занимается благотворительностью. Именно она — его самая преданная болельщица, которая поддерживает игрока во время матчей, сопровождает на различных мероприятиях и делит с ним все взлеты и падения.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Антонелла была против перехода мужа в «Аль-Хиляль» и хотела, чтобы он продолжил карьеру в США. Можно сказать, именно она и повлияла на итоговое решение перебраться за океан. В Майами у пары есть собственная шикарная квартира, и теперь у них появилась возможность в ней пожить и насладиться спокойной семейной жизнью, о чем так мечтает Лео.

Родители

Лионель родился в аргентинском городе Росарио. Папа Хорхе Орасио Месси работал на сталелитейном заводе, а мама Селия Мария Куччиттини была уборщицей на полставки. Семья жила совсем небогато, но дружно. Единственной, кто хотел, чтобы маленький Лео стал футболистом, была его бабушка Селия, и поэтому именно она водила его на занятия в футбольную школу. Триумфа внука ей увидеть так и не довелось, и нападающий продолжает посвящать все свои голы любимой бабуле.

Лионель Месси с родителями и сыном. Фото Соцсети

Лионель Месси с родителями. Фото Соцсети

Папа игрока с самого начала представлял его интересы и способствовал развитию карьеры. Хорхе Орасио является официальным агентом сына и ведет его финансовые дела. Мама редко появляется на публике, занимается хозяйством и помогает воспитывать внуков. Оба родителя с удовольствием поддерживают сына на стадионе или смотрят матчи по телевизору. В сложившейся ситуации отец форварда, как и он сам, больше склонялся к варианту переезда в Саудовскую Аравию, однако супруга футболиста не хотела перебираться туда с тремя детьми.

Отец Лионеля Месси Хорхе Орасио. Фото Global Look Press

Братья и сестра

У Лионеля есть два старших брата Родриго и Матиас и младшая сестра Мария Соль. Оба брата работают со своим звездным родственником: Родриго следит за его ежедневным расписанием и общается с прессой, а Матиас руководит его благотворительной организацией.

Родриго Месси. Фото Соцсети

Лионель Месси с братьями Родриго и Матиасом. Фото Соцсети

Лионель Месси с сестрой и братьями. Фото Соцсети

Сестра занимается производством одежды и рекламирует купальники в своих соцсетях. Еще у Лео есть два двоюродных брата Эмануэль и Максимилиано Бьянкуччи, которые тоже играют в футбол. Все многочисленные родственники живут очень дружно и поддерживают Лионеля, где бы он ни выступал.

Родители и сестра Лионеля Месси. Фото Global Look Press