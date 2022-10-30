«Челси» унижен в Брайтоне, новый бенефис Кварацхелии, у Месси классный гол и новый рекорд

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: волевой «Тоттенхэм» и шок для «Ливерпуля»

«Сити» прибыл в Лестер без получившего травму Холанна, который впервые с момента переезда в Англию пропускал матч АПЛ. И первый тайм с минимумом острых ситуаций очень сильно напомнил игру Лиги чемпионов в Копенгагене, где Хосеп Гвардиола дал своему снайперу отдохнуть.

Однако после перерыва датские параллели закончились. Тогда все совершилось нулевой ничьей, а в эту субботу Де Брейне пробил брешь в обороне «лис» блестящим ударом со штрафного. Этот гол оказался победным, и наряду с бельгийцем стоит отметить надежно сыгравшего в воротах Эдерсона. А также эпизод, когда «Лестер» мог отыграться, однако новый шедевр Тилеманса отменило попадание в перекладину.

Встреча Грэма Поттера со своей бывшей командой была изюминкой английского тура. Тем более, тренер приехал в гости к «Брайтону» с беспроигрышной серией за спиной. И «чайки» сразу обозначили своем стремление ее прервать. Против поначалу был Тиагу Силва, в течение пары минут дважды выбив мяч головой из пустых ворот, однако остановить соло проводящего блестящий сезон Троссара защита «Челси» не смогла.

Синие откровенно поплыли под напором соперника, что вылилось еще и в автогол Лофтус-Чика. Да, атака гостей не выглядела безнадежно и на пару мячей к перерыву наиграла, только Санчес в воротах был великолепен, а активность «Брайтона» в атаке привела к продолжению кошмара Кепы, которого снова поставил в тупик собственный игрок. И такими темпами Роберто Де Дзерби заработает репутацию волшебника, ведь за 120 матчей АПЛ под началом Поттера подобных первых таймов «чайкам» не удавалось.

Тренер даже решил встряхнуть «Челси» заменой вратаря в перерыве, и второй тайм для лондонцев начался с гола Хаверца. Только никакого камбэка не случилось, и магия впервые проигравшего с нынешней командой Поттера как минимум потускнела. Больше того, не остался «сухим» и Менди, которого в компенсированное время пробил Гросс.

«Челси» стоит взять пример с «Тоттенхэма», который провел с интервалом в несколько дней два невероятно эмоциональных матча. Против «Спортинга» в Лиге чемпионов «шпоры» отыгрались и, казалось, вырвали победу в компенсированное время. Тогда так и не ставший решающим гол Кейна отменили, однако в гостях у «Борнмута» все закончилось хэппи-эндом, хотя требовалось ликвидировать отставание в два мяча.

В роли палочки-выручалочки снова выступил Бентанкур, причем, как и против «Спортинга», уругваец отличился после углового. Отличие заключается в том, что в этот раз был не прямой удар, а завершение с подбора. И случайности тут точно нет: сохраняющая позиции в тройке команда Антонио Конте с начала прошлого сезона уже в четвертый раз забивает в чемпионате победные мячи после 90-й минуты, не имея равных по этому показателю.

«Ливерпуль» решил поддержать тренд и создал себе проблемы на ровном месте. «Отличился» Гомес, который с бровки отдал такой пас, что мяч прошел в зоне между ван Дейком и Алиссоном и прилетел к оказавшемуся перед пустыми воротами Родриго. Впрочем, красные не стали тянуть с ответным ударом, и Салах довольно быстро сравнял счет. А вот развить успех не удалось. Даже в таких ситуациях, как выход Нуньеса один на один, или удар уругвайца под перекладину.

Мелье в воротах «Лидса» был великолепен, в концовке добавив к своей коллекции сейвов остановленные удары Салаха и Роберто Фирмино. Но это, как оказалось, была прелюдия к шоку для «Энфилда». Он наступил, когда Саммервилл тонко уложил мяч под дальнюю штангу. Таких драм на поле красных не случалось десять лет — с тех пор, как хозяев похоронил «канонир» ван Перси.

Испания: драма «Атлетико» и удача «Барселоны»

«Атлетико» словно не отошел от лигочемпионской катастрофы и пропустил от аутсайдера ла лиги уже на 27-й секунде! Потом голкипер «Кадиса» Ледесма творил чудеса, и когда Алекс удвоил перевес «Кадиса», казалось, все кончено. На деле же самое интересное только начиналось, и на последних минутах сыграла ставка Диего Симеоне на Жоау Феликса. Португалец же сыграл так, что вопросов к его отношению к режиму не осталось.

Речь о скандальном видео, где Феликс в четыре часа утра после матча с «Байером» развлекается в боулинге. Только единичный загул мастеру не помеха. Удар «ножницами» привел к автоголу, после чего Феликс зажег на табло вторую двойку выстрелом с дальней дистанции. Но и это было еще не все! Когда на секундомере было 90.08, мадридская оборона снова провалилась, оставив перед воротами Собрино. В этот раз ВАР подарков «Атлетико» не сделал, и контакт мяча с рукой форварда не был нарушением правил.

Реанимировавший «Валенсию» Дженнаро Гаттузо перед игрой заметил: «В этом сезоне у «Барселоны» две версии: та, что выступает в ла лиге, забивает кучу голов и показывает невероятный футбол».

Однако на «Месталье», где чествовали бывшего форварда «летучих мышей» и каталонцев Давида Вилью, гостям не хватало реализации. Например, Фати не использовал выход один на один, а Левандовски попал в штангу. Ну а гол хозяев в начале второго тайма отменили из-за игры рукой со стороны Маркоса Андре, что не отменяло ошибки Бальде, который упустил Лино.

Зато во все хит-парады тура попадет дикий промах Феррана Торреса. Педри вывел его на идеальную позицию прямо напротив ворот, однако форвард ухитрился попасть не в створ, а себе в опорную ногу! С такими промахами обычно не выигрывают, но «Барса» все же увезла домой три очка. И все благодаря Левандовски, который на третьей добавленной минуте отправил в нокаут не заслужившую такой жестокой развязки «Валенсию».

Италия: новый герой «Ювентуса»

Кварацхелия, отдохнув в Лиге чемпионов, соскучился по игре и уже на первых минутах заработал очередной результативный балл: в не совсем типичной для себя манере пошел в верховую борьбу и головой подрезал мяч в направлении открывшего счет Осимхена. К середине тайма Хвича выдал фирменное соло и помог нигерийскому снайперу оформить дубль. А продолжился бенефис грузинского вингера собственным голом, которому предшествовал классный заброс Мариу Руя за спины защитникам. Будем считать, это было вдохновение после открытия на неаполитанском стадионе статуи Диего Марадоны.

Что до «Сассуоло», то соперник выполнял разве что роль массовки на этом празднике, и вполне мог пропустить от Кварацхелии еще пару мячей. Только после перерывы черно-зеленые пришли в себя, но принципиально это ничего не меняло в силу расточительности гостей в завершающей стадии. Им было явно далеко до наигравшего на хет-трик Осимхена. Ну а статистика набившего за 12 туров 11 (6+5) результативных баллов Хвичи феноменальна: лучше эту дистанцию в серии А проходили только Диего Милито (15) и Криштиану Ронанду (13).

В отличие он лидирующего в серии А «Наполи» пребывающий в кризисе «Ювентус» на классе выигрывать не может. Приходится много и упорно трудиться, и матч с «Лечче» не стал исключением. Первый тайм в исполнении «бьянконери» получился подчеркнуто скромным, а когда после перерыва Массимилиано Аллегри переключил скорости, не хватало завершения. Как в эпизоде, когда игрок гостей пытался переправить мяч в сетку пяткой.

В итоге в составе «Юве» обнаружился неожиданный герой в лице Фаджоли. 21-летний полузащитник, чье суммарное игровое время в этом сезоне еще не добралось до одного тайма, блестяще закрутил мяч в дальний угол и поразил цель рикошетом от штанги. Это первый случай, когда в серии А за «Старую синьору» забил футболист 2001 года рождения. Ну а выступивший в роли ассистента 19-летний Илинг к тому моменту успел провести на поле всего 41 секунду!

Болельщики «Интера» устроили теплый прием своему кумиру Деяну Станковичу, который в начале октября возглавил увязшую в зоне вылета «Сампдорию». Но на поле, естественно, ни о каком гостеприимстве не было и речи. Там «нерадзурри» фактически сняли все вопросы к перерыву, а особенно эффектно выглядел выстрел Бареллы в верхний угол после заброса Бастони. Автор гола отличился в третьем матче подряд, и это один из секретов последних успехов подтягивающейся к лидерам команды Симоне Индзаги.

Германия: «Бавария» наконец-то первая

«Майнц» одержал три победы подряд с суммарным счетом 10:0, но что это для набравшей ход «Баварии»? Разве что мотивация, которую мюнхенцы нашли после яркой игры на «Камп Ноу». К середине первого тайма чемпионы уже вели с перевесом в два мяча и, почувствовав вкус крови, учинили сопернику разгром. По его итогу в очередной раз стоит отметить Шупо-Мотинга, который значительную часть своей карьеры был игроком ротации, а сейчас выглядит чуть ли не заменой Левандовски. Камерунец довел свою голевую серию до шести матчей. «Бавария» же вернулась на привычное первое место как минимум до воскресного матча «Униона».

Куда более интригующей получилась встреча двух участников Лиги чемпионов, обменявшихся голами в середине первого тайма. На выстрел Брандта дальним ударом ответил Камада, и к перерыву «Боруссия» не без доли везения сохранила ничейный счет. Хотя, что такое настоящая удача, стало понятно уже во втором тайме.

После того, как Беллингем вернул «шмелям» лидерство, мастерски разобравшись с защитником, фортуна окончательно приняла сторону гостей. Чего стоит атака, по ходу которой Кобель отбил удар в упор, а добивание на ленточке остановил Шлоттербек. Или момент, когда Коло Муани попал в ногу уже застывшему в бессилии голкиперу. Как итог — возвращение Дортмунда в тройку лидеров.

Феерия на «Парк де Пренс»

«ПСЖ» неожиданно столкнулся с проблемами в игре с середняком чемпионата. Парижанам дважды пришлось отыгрываться, и окончательный перелом наступил благодаря Месси. Во-первых, аргентинец во второй раз сравнял счет, примерно с 25 метров запустив мяч впритирку со штангой. Во-вторых, именно Лео ассистировал Неймару, впервые в карьере записав на свой счет 10 результативных передач уже к 12-му туру.

Нужно похвалить и прогресс Солера, который не только забил во втором матче подряд, но и за счет настырности заработал очень важный пенальти. Он в итоге оказался победным, так как смелый «Труа» бился до конца. В том числе благодаря этой команде в лиге 1 с начала года состоялся уже четырнадцатый матч с семью и более забитых мячей. Это больше, чем суммарно за три предыдущих года, а текущая результативность — лучшая с 1978-го.

Статистика дня

4-м вратарем, сделавшим за последние пятнадцать лет не менее двух голевых передачи в лиге 1, стал голкипер «Марселя» Пау Лопес.

7 мячей забил в АПЛ полузащитник «Ньюкасла» Альмирон. Среди южноамериканцев в лигах топ-5 парагваец уступает только Неймару.

24 удара «Фулхэма» — максимальный показатель в матче АПЛ в игре без забитых мячей с начала подобных подсчетов Opta в сезоне-2003/04. Десять попыток на счету форварда Митровича.

30 матчей с дебюта в «ПСЖ» не знает поражений Серхио Рамос, который превзошел клубный рекорд бразильца Раи.

371 матч провел за «Зальцбург» новый рекордсмен клуба — защитник сборной Австрии Ульмер