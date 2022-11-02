Станислав Черчесов: «Лучшие матчи Дзюбы еще впереди. А Кокорин пришел туда, где его ждали»

Эксклюзивное интервью российского главного тренера «Ференцвароша», чья команда досрочно вышла в 1/8 финала Лиги Европы и уверенно лидирует в чемпионате Венгрии.

Головин, Кузяев, Сафонов

— В воскресенье Александр Головин забил в матче с «Анже» в чемпионате Франции, а вот ворота «Ференцвароша» за три дня до этого в Лиге Европы поразить не сумел. Помогло ваше старое знакомство с хавбеком?

— Мы действительно знаем его лучше, чем коллеги из «Анже», — неделю нашим футболистам рассказывали, как закрывать Александра, что делать, как противостоять. Тоже не все получилось, но по большому счету и в Монако, и в Будапеште с Головиным справились.

— В РПЛ во встрече «Краснодара» с «Зенитом» случилась очная дуэль других игроков сборной России, выступавших у вас: Далер Кузяев забил Матвею Сафонову с пенальти, причем голкиперу совсем немного не хватило для того, чтобы отразить удар. Эти ребята могли бы закрепиться в Европе?

— Конечно! И тот и другой обладают определенным уровнем мастерства, имеют высокие личностные качества.

— А чем именно они вам нравятся?

— Не могу сказать чем, но если бы не нравились, при мне в национальной команде не выступали бы. И Сафонов не дебютировал бы на Евро-2020. Поэтому комплименты делать не стану, но то, что оба умеют играть и достойные ребята, — это факт.

— Ваш соперник по последнему туру Лиги Европы — «Трабзонспор». Что думаете о нем?

— Это хорошая команда, чемпион страны. Вспоминаю первую встречу с ней — и убежден, что у нас другого уровня и качества получится матч в Трабзоне. Приезжал туда со сборной, поэтому знаю, что ждет «Ференцварош». Когда стадион полон, там очень шумно — придется непросто. Тем более с учетом того, что мы свои задачи в группе уже решили, а туркам это еще только предстоит. У соперника достаточно ровный состав, но выделяется Гамшик — словак определяет лицо своей команды. В Будапеште он вышел только на замену в начале второго тайма, в этом плане нам немного повезло.

Александр Головин. Фото Global Look Press

— В Турции образовалась целая колония футболистов сборной ваших времен: Артем Дзюба, Федор Кудряшов, Магомед Оздоев. Ждете в Трабзоне персональных болельщиков?

— Мы следим друг за другом, ребята присылали поздравления с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Не знаю, приедут ли сейчас, какой у кого график. А вот из консульства уже звонили и просили организовать билеты.

— Всего месяц назад вы говорили, что у Дзюбы хорошие шансы заиграть в Турции, но с тех пор форвард даже перестал попадать в заявку «Аданы Демирспор» на игры...

— Я и сейчас могу сказать, что шансы хорошие. Проблема же, на мой взгляд, в том, что Артем появился в составе в самом конце трансферной кампании, когда состав, связи и тактика уже были наиграны. Иногда даже классного исполнителя тяжело вписать — если ситуация не складывается в его пользу. Но убежден, что лучшие матчи Дзюбы еще впереди.

— А чем так хорош Оздоев, ставший одним из лидеров «Фатих Карагюмрюк»?

— Работоспособностью, ответственностью, принципиальностью. Магомед — спортсменистый, как люблю говорить, парень. Вовремя пришел — и в «правильную» команду, где его ждали. У каждого своя судьба.

— Вы много раз желали удачи Александру Кокорину...

— Ему надо заново запустить карьеру. Александр, как и Оздоев, пришел туда, где ему рады. Неслучайно почти сразу стал забивать. Понятно, что чемпионат Кипра — не серия А. Но в любом случае надо вновь почувствовать вкус к футболу и голам, чтобы через эту лигу опять попасть в более сильную.

Артем Дзюба. ФК «Адана Демиспор»

«ПСЖ», Семин, РПЛ

— У «Зенита» в РПЛ сейчас плюс семь очков от ближайшего преследователя, у «Ференцвароша», если считать потерянные, — плюс девять. Оба клуба — чемпионы с большим отрывом?

— Пока нет, но идут на первых местах с отрывом — вот это могу констатировать. Вы же видели наш матч с «Залаэгерсегом» («Ференцварош» одержал трудную домашнюю победу со счетом 2:1. — Прим. Г.К.) — так вот практически все встречи даются так же непросто. Не знаю, как у питерцев, но у нас — так. Тем более из-за плотного календаря выходим на поле через два дня на третий: идет отрезок, когда 13 игр укладываются в 42 суток. А «Зенит» живет в недельном цикле, который иногда нарушается Кубком. У нас посложнее график.

— Недавно прошла информация, что ФИФА может дисквалифицировать Тунис и заменить его на ЧМ-2022 на Италию — якобы из-за вмешательства правительства в дела местной федерации. Ваш хавбек Лайдуни, один из лидеров своей сборной, ничего не говорил на эту тему?

— Нет. Ничего подобного от Айссы не слышал, а что касается его поездки в Катар, то на днях будем с ним разговаривать и решим, как лучше действовать, по какому распорядку работать.

— После выхода «Ференцвароша» из группы Лиги Европы Юрий Семин сказал, что Черчесов вполне достойно смотрелся бы в «ПСЖ», мог бы с Мбаппе, Месси и Неймаром в составе замахнуться на победу в Лиге чемпионов. Что думаете?

— Спасибо Юрию Палычу за добрые слова. Но как говорил Чапаев — «языками не владею». Французский я не знаю.

Станислав Черчесов. Саин Ализаде

— Только в этом проблема?

— Ну если шутки в сторону, то у каждого своя дорога. Сейчас я в «Ференцвароше» вместе со своим тренерским штабом решаю те задачи, которые перед нами стоят. Кстати, читаю Юрия Палыча: «Локомотив», проблемы... Ответ-то на поверхности: нужно Семина возвращать, чтобы занимал в клубе какую-то должность (какую именно — это к руководству), и таким образом выправлять ситуацию.

— «Ференцварош» выступает успешно, так что логичен такой вопрос: приходили запросы на ваших футболистов из чемпионата России?

— Да — только не спрашивайте о подробностях. Звонки идут постоянно — перенаправляю людей в клуб, игроки же не моя собственность. Задача нашего штаба — готовить их так, чтобы выходили на новый уровень. Интерес есть не только из России. Другое дело, как ситуацией правильно распорядиться — чтобы и целей достичь, и футболистов вовремя продавать. А так — двери открыты, пожалуйста.

— А на вас с предложениями из РПЛ не выходили?

— Нет.

— Поверю на слово.