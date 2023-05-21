Сегодня, 11:00
По меньшей мере 12 человек погибли и около 100 получили ранения на четвертьфинальном матче чемпионата Сальвадора.
Трагедия произошла на стадионе «Кускатлан», вмещающем 53 000 зрителей, перед матчем двух самых популярных клубов страны «Альянсой» и «ФАС».
По данным полиции Сальвадора, давка началась после того, как в один из проходов хлынула толпа болельщиков с фальшивыми билетами. К ним присоединились те, кто их вообще не имел. Служба безопасности пыталась остановить безбилетников, но не смогла сдержать напор сотни людей в узком проходе.
Большинство пострадавших — подростки и женщины. Ситуация усугубилась тем, что толпа вокруг стадиона мешала проезду медицинских бригад для оказания помощи пострадавшим.
Многим оказывали помощь прямо на футбольном поле.
Министерство внутренних дел Сальвадора начало расследование.
Матч был отменен.