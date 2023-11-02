«МЮ» и «Арсенал» жестко выбили из Кубка лиги, «Бавария» споткнулась на клубе третьего дивизиона

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Англия: великолепный «Вест Хэм» и возвращение Бадиашиля

К перерыву коэффициент ожидаемых голов «Вест Хэма» (xG) равнялся нулю. Такими же были показатели не только попаданий в створ — ударов вообще. Тем не менее, «молотобойцы» выигрывали благодаря невольной помощи Уайта. Сменивший имидж защитник, чей цвет волос теперь соответствует фамилии, при подаче углового отправил мяч в собственные ворота. Невезучий человек, на счету которого два из трех последних автоголов «Арсенала».

Но если кто-то посчитал итог первого тайма нелогичным, неправоту этих людей хозяева убедительно доказали после короткого отдыха. Первая же атака, которую разогнал Лукас Пакета, и Рамсдейл чудом остановил удар Боуэна. Вторая — и Кудус показал, почему за его трансфер из «Аякса» не пожалели 43 миллиона евро. Принимая длинный пас Агерда, ганец одним касанием убрал с пути замененного вскоре Зинченко, а вторым — между ногами Габриэла Магальянса — отправил мяч в дальний угол.

Это уже был настоящий кураж. И как ни пытался Микель Артета изменить игру — ничего не помогало. У хозяев же залетало все. Как мяч, выбитый из штрафной на Боуэна и спустя мгновение вонзившийся в сетку благодаря рикошету от защитника «канониров». Столько простившемуся с Кубком лиги «Арсеналу» в этом сезоне еще не забивали, так что гол Эдегора на шестой добавленной минуте лишь подсластил горькую пилюлю.

Еще одна игра с претензией на статус главной в 1/8 финала тоже превратилась в улицу с односторонним движением. Это, конечно, не значит, что «Ньюкасл» доминировал на «Олд Траффорд» с первых минут, однако «сороки» своей эффективностью привели в восторг добравшиеся до Манчестера семь тысяч своих болельщиков. Причем в первом случае восхищение вызвал даже не Альмирон, которому уже на пятой минуте пришлось менять Таргетта, а Ливраменто. Защитник, пока имеющий мало шансов пробиться в основу в конкуренции с великолепным Триппьером, отобрал мяч на фланге, протащил его через пол поля и выдал голевой пас в свободную зону.

Отличился и другой молодой талант — 19-летний Холл. Поймав вынос защитника, он с лета отправил мяч под дальнюю штангу. Ну а гол Уиллока выглядел полным унижением «МЮ». Отбор в центральной зоне у обескураженного Амрабата, рейд к штрафной мимо остолбеневших защитников «красных дьяволов» и выстрел впритирку со штангой! Это был нокаут.

Команда Эрика тен Хага, который потерял еще и заболевшего Варана, сорвалась в штопор, и света в конце тоннеля не видно. Восемь поражений в первых 15 играх сезона — худший результат «Юнайтед» с 1962 года. А пять проигрышей в десяти домашних матчах у команды не было и вовсе с 1930-го! Судя по всему, в ближайшее время мы узнаем еще немало подобных статистических фактов из глубины веков.

Игра в Борнмуте получалась живой и обоюдоострой. Но если Келлехер в первом тайме остановил все удары по своим воротам, то Раду в одном эпизоде оказался бессилен. Но какие вопросы могут быть к вратарю, если в момент атаки Эллиота задачу кипера осложнил рикошет, и после сейва невозможно было помешать отличившемуся на добивании Гакпо?! В общем, чтобы поразить ворота «Борнмута» в этот вечер требовалось что-то неординарное. Именно так «Ливерпуль» в итоге вернул себе лидерство всего через шесть минут после успеха сравнявшего счет Клайверта. Нуньес, приняв мяч на фланге, решил все сделать сам и, раскачав финтами защитника, от угла штрафной закрутил мяч под перекладину. Уругваец после блестящих октябрьских отборочных матчей ЧМ-2026, где он забил Колумбии и Бразилии, выдал серию из трех результативных игр уже за клуб.

На первый взгляд, победа «Челси» получилась самой будничной. Это, впрочем, не совсем так. Как минимум потому, что счет в матче открыл Бадиашиль. Дело в том, что для бывшего защитника «Монако» это был первый матч после полученной еще в мае тяжелой травмы. На этом фоне успех установившего окончательный счет Стерлинга смотрелся буднично, но стоит отметить, что на данный момент этот форвард — самый результативный игрок синих в нынешнем сезоне.

Германия: «Байер» идет на рекорд

Кому-то из представителей бундеслиги достаются откровенно слабые соперники, а кто-то получает серьезных оппонентов. Днем ранее на этом обжегся действующий обладатель Кубка Германии «Лейпциг», который в итоге стал жертвой «Вольфсбурга» (0:1). Однако «Боруссия» на те же грабли не наступила. Впрочем, у дортмундцев с «Хоффенхаймом» все в последнее время складывалось удачно. В сентябре в бундеслиге «шмели» обыграли этого соперника на его поле (3:1), а сейчас ограничились одним голом только в силу низкой реализации моментов и сейвов Бауманна. Пробить вратаря «деревенских» в концовке первого тайма смог попавший в верхний угол Ройс, и этот удар продлил беспроигрышную серию команды Эдина Терзича на «Сигнал Идуна Парк». С учетом всех турниров она достигла уже 26 матчей (+20=6).

Если смотреть только на счет — победу повторившего клубный рекорд и не уступающего с начала сезона на протяжении 14 матчей «Байера» можно назвать уверенной. По факту же все было совсем непросто. До 85-й минуты занимающий седьмое место в третьем дивизионе «Зандхаузен» мог претендовать как минимум на овертайм, но класс — есть класс. К тому же на заключительные полчаса при счете 2:2 Хаби Алонсо выпустил группу лидеров, и за десять минут леверкузенцы забили трижды! Потом тренер посетовал на очередной пропущенный после стандарта гол, но признался, что доволен очередной победой. Решающим же оказался гол Гложека, после чего обескураженных хозяев добил Адли. Во втором случае ему ассистировал Вирц, который с начала года с учетом всех турниров сделал 17 результативных передач. Это на пять больше, чем у любого игрока бундеслиги за данный период.

Травмы в этом сезоне стали настоящим кошмаром «Баварии», и за три дня до немецкой классики Томас Тухель в очередной раз схватился за голову, когда в середине первого тайма повреждение колена получил де Лигт. Судя по первой реакции, травма может быть очень серьезной. Да и в игре с командой, находящейся рядом с зоной вылета в третьей лиге, все было очень непросто.

Хотя трудно было в это поверить после дальнего удара Мюллера, который поднялся на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров Кубка Германии и с 34 мячами сравнялся с Клаудио Писарро. Однако «Бавария» получила ответный гол в добавленное к первому тайму время, и это была прелюдия к кошмару чемпионов. Они весь второй тайм провисели на воротах героически защищавшегося «Саарбрюкена», режиссер все это время переключал камеру на разминавшегося Кейна, а когда овертайм казался неизбежным, хозяева провели убийственную контратаку.

Автором решающего гола оказался 34-летний крайний защитник Гаус, у которого нашлись силы на, возможно, самое яркое подключение в атаку в своей карьере, на протяжении которой он никогда не поднимался выше второй бундеслиги. Для «Саарбрюкена» это первая победа ровно за два месяца — с момента выигрыша у второй команды «Боруссии». «Баварии» же не допускала кубковых осечек против соперников такого уровня с 2000 года. 23 года назад — и тоже 1 ноября — она вылетела от «Магдебурга».

Статистика дня

6 команд бундеслиги вышли в 1/8 финала Кубка Германии. Это повторение худшего результата в истории турнира, который был установлен в сезоне-1992/93.

28 кубковых матчей не уходит с поля без забитых мячей «Байер». Это лучшая активная серия в Германии.

12:0 — самая крупная победа в истории «Хетафе».

29 ударов нанес в этом сезоне нападающий «Сельты» Яго Аспас и не забил ни одного гола. По этому сомнительному показателю ветеран лидируют в лигах топ-4.

43 года никому не удавалось забить четыре гола в первом тайме Кубка Испании. Сегодня покер до перерыва оформил нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе.