Главный изгой шотландского футбола. Джонстон чуть не убил соперника на поле и уходил со стадиона под дулом пистолета

Но вспоминают его из-за проваленного допинг-теста на чемпионате мира.

«Ты больше никогда не сыграешь за Шотландию. Звонков не будет»

«Меня навсегда запомнят как парня, которого отправили домой с чемпионата мира в Аргентине, а не как единственного шотландца, забившего два гола в финале Еврокубка. Это не считается. Та ситуация все еще влияет на меня — когда играет Шотландия, ее постоянно вспоминают», — подвел итоги своей карьеры Вилли Джонстон.

Этот шотландец действительно запомнился унизительным изгнанием с чемпионата мира 1978 года. В первом туре британцы сенсационно влетели Перу (1:3), но спустя несколько часов после финального свистка атмосфера в команде протухла еще сильнее. Лидер «тартановой армии» Джонстон провалил допинг-тест — в его крови нашли запрещенный стимулятор фенкамфамин. Футболист считал себя невиновным и говорил, что чит проник в него вместе с антигистаминным нерецептурным препаратом реактиваном.

В момент, когда Вилли ждал, что команда и вся нация сплотятся вокруг него, его растоптали и с позором вышвырнули с ЧМ и в принципе из сборной. Кошмарная игра с Перу оказалась последней в составе национальной команды для 31-летнего вингера. Бедолага сообщил секретарю сборной Эрни Уокеру, что подаст апелляцию и сделает все для восстановления репутации. Но для боссов Шотландской ассоциации футбола вингер перестал существовать — ему даже запретили позвонить жене."Тебя отправят домой. Ты больше никогда не будешь играть за Шотландию. Мы не будем подавать апелляцию. Мы приняли решение — тебя отправят домой. Звонков не будет. Ты останешься в своей комнате, пока не будет сказано обратное", — вспомнил слова Уокера футболист в автобиографии.

Спустя несколько часов одиночества в дверь номера Вилли наконец постучали. Мужчина десятки раз прокручивал в голове, как будет выглядеть его изгнание, и до последнего наделялся, что происходящее — жуткая ошибка. Но Джонстон вряд ли представлял весь масштаб унижения, которым сопровождалась его депортация.

Футболиста затолкали в машину с черного хода отеля, а на голову намотали одеяло — будто из здания вывозили террориста. В таком виде он ехал на заднем сиденье машины 70 километров до аэропорта Буэнос-Айреса. Вилли замуровали в тряпки, чтобы незаметно улизнуть от прессы. Журналисты и так слишком рано узнали о проваленном допинг-тесте.

О самом факте нарушения Джонстон узнал от репортера Тревора Макдональда. Начинающий журналист слонялся около команды на ЧМ: он гнался за славой и сенсациями, поэтому с огромным удовольствием сообщил подслушанную новость о проблеме лидера «тартановой армии». Именно Тревор первым ворвался в номер футболиста, почти смеясь от восторга выпалил роковые «ты провалил тест на наркотики» и обрек вингера на общенациональный позор.

«Я был разбит. Вообще не подозревал, что такое может произойти. Я вошел, сделал тест — я и Кенни Далглиш — и больше не думал об этом. Вернулся в отель и вскоре узнал эту новость. Я просил подать апелляцию, но никто не заинтересовался. В то время меня считали плохим парнем шотландского футбола. Эрни Уокер принял решение отправить меня домой. Меня просто запихнули в машину и отправили обратно в Великобританию», — вспоминал Вилли.

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«Я пошел в паб — это отличная терапия»

Проваленный допинг-тест вылился в 12-месячную дисквалификацию, повсеместную травлю и кучу свободного времени, которое олдскульный британец нередко проводил в пабах. «Я пошел в паб. Там отличная терапия!» — рассказал нападающий. На момент возвращения из Аргентины Вилли выступал за английский «Вест Бромвич» — пребывание вне Шотландии еще сильнее било по футболисту. Англичане и так недолюбливают строптивых шотландцев, а тут у местных фанатов появился жирный повод уничтожать Джонстона.

«Я пережил столько дерьма. Моей семье было очень плохо, но еще хуже было мне в Англии, в «Вест Бромвиче». Английской прессе очень понравилась моя ситуация, они буквально зарезали меня. На стадионах меня называли наркоманом. Я бы не возражал против такого на «Селтик Парк» — я бы дирижировал толпе! Но получить это от англичан — отвратительно», — вспоминал Вилли камбэк в Англию.

Джонстон оказался в «Вест Бромвиче» в 1972 году: «Рейнджерс» получил за него 135 тысяч фунтов — на тот момент рекордная англо-шотландская сделка. И Вилли отлично выступал за «дроздов», а болельщики даже полюбили невысокого весельчака, хотя тот и говорил с непонятным акцентом. Правда, уход из «джерс» на пять лет оставил футболиста вне сборной — боссы SFA (Шотландской футбольной ассоциации) выжгли из памяти футболиста.

«Ты лучший вингер в Англии. Я хочу, чтобы ты был в моей команде, но SFA против. Докажи, что они ошибаются», — мотивировал футболиста главный тренер шотландской сборной Уилли Ормонд. И Вилли без проблем убедил руководство, что он необходим команде. Неудивительно, ведь Джонстон был одним из самых быстрых и техничных левых вингеров эпохи.

Болельщикам «Вест Брома» шотландец запомнился не только испепеляющей игрой (провел за «дроздов» 207 матчей), но и безумными выходками. Вилли отвечал за шоу на левой бровке «Хоторнс» (стадион команды): мучил защитников эффектным дриблингом, провоцировал соперников самоуверенностью и смешил публику перформансами. Излюбленная фишка Джонстона — попить из брошенной на поле банки.

«Недавно вернулся из Ванкувера, куда меня пригласили официально открыть «Уголок Вилли» (шотландец почти два года выступал за «Ванкувер Уайткэпс»). В игре я забил прямо с углового, и болельщик протянул мне пиво. Я выпил его, но никогда не был уверен в содержании других банок, которые попадались мне на поле», — признал Джонстон.

Общительный Вилли постоянно взаимодействовал с трибунами, причем не только когда общение касалось баночки пива. Однажды он договорился с фанатом о покупке теплицы: мужчинам не хватило одной игры, чтобы прийти к согласию, поэтому переговоры растянулись на два домашних поединка «Вест Брома». И все это Джонстон делал во время перерывов между первым и вторым таймом. Большинству болельщиков больше запомнился его пинок арбитру в одной из игр.

«В любом случае на фланге, без мяча, мне было скучно, поэтому я болтал с толпой, заводил болельщиков соперника. Меня называли всем на свете, но мне было все равно», — вспоминал нападающий.

Но после скандала на чемпионате мира из всеобщего любимца Вилли превратился в изгоя и мишень для оскорблений. В 1979-м Джонстон не выдержал постоянной травли, от которой не мог укрыться даже в пабах. В побеге от результатов проваленного допинг-теста он отправился в США.

Уход с поля под дулом пистолета

В Штатах Вилли выступал всего год (в 1982-м вернулся еще на одну короткую командировку), но отлично запомнился местным. Во время матча с «Нью-Йорк Космос» он спровоцировал драку с участием 20 человек из двух команд — не участвовали в замесе только легендарные Алан Болл и Франц Беккенбауэр. После столкновения с итальянцем Джорджо Чинаглией Джонстон набросился на оппонента, после чего в драку вписались почти все участники матча.

Массовая драка оказалась не первой передрягой футболиста в США. Еще во время выступлений за «Рейнджерс» парня чуть не пристрелили на поле. «Джерс» проводили товарищеский матч с «Фиорентиной», который для Вилли закончился намного раньше финального свистка. Рефери показал ему прямую красную карточку за не самый грубый фол — шотландец возмутился и отказался покидать поле. Для большей убедительности своих доводов арбитр вызвал на поле полицейского, который на полном серьезе наставил на футболиста боевой револьвер. В этот момент вингер закончил протест. В честь этого инцидента Джонстон даже назвал автобиографию «Отправлен под дулом пистолета: История Вилли Джонстона».

Проблемы с судьями вечно сопровождали футболиста: за карьеру он получил 22 красные карточки в официальных матчах и отвалил несколько тысяч фунтов штрафов. Нападающего даже сравнивали с хавбеком «Рейнджерс» Уилли Вудберном, которого в 1954-м дисквалифицировали пожизненно, — безумец проломил голову сопернику. Только к 24 годам Джонстон собрал пять удалений и 105 дней дисквалификаций.

Но самый дикий эпизод в карьере Джонстона случился уже после возвращения из США. С 1980-го по 1982-й он еще немного побегал за родной «Рейнджерс», где в одном из матчей чуть не убил соперника. Досталось бедолаге Джону Макмастеру из «Абердина» — разъяренный чувством мести за прошлые конфликты Вилли наступил лежачему оппоненту на горло. Макмастер отключился — его реанимировали прямо на поле. Виновник оправдывался максимально цинично.

«Не горжусь этим. Это не оправдание, но я думал, что это Уилли Миллер. Миллер был великим игроком, но он был суровым человеком и заслуживал того же отношения к себе. К сожалению, я выбрал не того парня», — объяснял шотландец.

В 1982-м ветерана скинули в «Хартс» — на новом месте Джонстон продолжил ругаться со старыми врагами. В матче против «Селтика», неподдельного противника «джерс», Вилли наподдал в подтрибунном помещении тренеру «кельтов» Биллу Макнилу и спровоцировал очередную заварушку.

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Главное развлечение в жизни

Шотландец вырос в округе Файф. Послевоенное время было полно лишений, и родившийся в 1946 году Вилли полностью прочувствовал дух времени. Парень еще в школе устроился на работу и помогал родителям, трудясь в угольных шахтах. Даже на первые тренировки «Рейнджерс» коротышка прилетал после смены и пинал мяч огромными шахтерскими ботинками.

Парень обладал уникальным талантом и даже в неудобной обуви бегал быстрее всех. «На тренировках в «Рейнджерс» я бегал в своих рабочих ботинках, чтобы дать другим ребятам шанс», — вспоминал футболист. В 17 лет шкет закрепился в основе «джерс» и отвозил «Селтик» в победном финале Кубка Лиги (2:1), в 18 — попал в сборную Шотландии.

«Вызов оказался неожиданностью, потому что мне было 18 лет — я лишь простой парень. Был в восторге от таких игроков, как Алан Гилзин и особенно Денис Лоу. Думал, что меня просто взяли с собой для получения опыта, но затем Большой Джок (Стин) сказал, что я буду играть. Какой кайф!» — рефлексировал Вилли.

Джонстон действительно был одним из ярчайших левых вингеров эпохи, но сам будто не признавал этого — для него футбол оставался развлечением. Поэтому Вилли и превращал каждый матч в шоу: провоцировал соперников и вражеских болельщиков, пил из банок, разговаривал с болельщиками. В финале Кубка Лиги 1971-го вингер вновь разрывал «Селтик» на левом фланге и едва не довел противостоящих защитников до депрессии — в один момент никто не вышел на полыхающего нападающего. От скуки он присел на мяч в ожидании оппонентов.

Джонстон вышел победителем эпизода, развеселил трибуны и еще сильнее опустил «кельтов». Но поступок взбесил и тренера «Рейнджерс» Вилли Уодделла, который после матча оштрафовал разгильдяя на 40 фунтов. Правда, этот поступок полностью вписывался в мировоззрение футболиста. «Из футбола ушло много удовольствия. Для меня это игра, в которую вы должны пойти и развлечься», — рассуждал футболист.

Спорное наследие

Джонстон провел достойную карьеру: он совершил немало диковатых поступков, и все же оставался добряком, который выходил на поле поразвлечься и порадовать трибуны. Но в коллективной памяти он отпечатался парнем, который завалил допинг-тест на чемпионате мира 1978-го и подставил сборную Шотландии.

«Я был в лучшей форме в своей жизни и не нуждался в искусственных стимуляторах. Я принял две таблетки реактивана, но в игре они мне не помогли. Если бы я знал, что в них, то никогда б их не взял. Когда слышу название Перу, у меня возникает мысль: «Мне не стоило принимать две таблетки», — вспоминал Вилли спустя десятилетия после инцидента.

Он также признавал, что вся поездка сборной на ЧМ проходила странно. Бассейн отеля стоял без воды, а сам Джонстон не должен был выходить на матч с Перу, а после следовать на допинг-тест. Вингер болел и плохо себя чувствовал — поэтому и выпил оказавшиеся запрещенными таблетки. А на контроль изначально вызвали Арчи Джеммилла, но тот после матча оказался слишком обезвожен, чтобы сдать анализ мочи. После этих драматических случайностей Джонстон сдал роковой тест. Спустя годы его сосед по номеру Дон Массон признавался, что тоже принимал таблетки и не подозревал, что они под запретом.

«Я не должен был играть тот матч. У меня была лихорадка, а также простуда. Если бы я не играл, вы бы никогда ничего об этом не услышали. Но я хотел выйти на поле, поэтому принял антигистаминные таблетки. Мы должны были победить Перу. Если бы мы их побили, думаешь, меня отправили бы домой?» — размышлял Вилли.

Еще более странные события произошли за год до матча с Перу. В 1977-м Джонстон наконец вернулся в сборную, которая в рамках подготовки к чемпионату мира выплыла на товарищеские матчи с Чили, Аргентиной и Бразилией. Встреча с будущими хозяевами ЧМ прошла для Вилли обычно — он зацепился с аргентинцем Висенте Перниой, защитник плюнул в лицо шотландца, а судья удалил обоих.

Болельщикам не понравилось поведение европейца, а после матча форвард «альбиселесте» Леопольде Луке подошел к Вилли со странной просьбой. «Джонстон, мой друг (Перния) хочет твою майку». Я сказал ему, что он не получит мою майку. Позже той же ночью он сказал мне: «Ты очень хороший игрок, но будь осторожен, не возвращайся в Аргентину на чемпионат мира». Но я вернулся, конечно", — вспоминал Вилли.

Джонстон сильно обиделся на футбольную ассоциацию и до сих пор не посещает матчи национальной команды. Он ожидал, что руководители помогут ему восстановить справедливость, но они отказались от него. «Хотел бы, чтобы представители SFA пришли и сказали: «Мы сожалеем о том, как справились с этой ситуацией». Может быть, тогда я смогу пойти на игру», — грустил Вилли.

В итоге один из лучших вингеров эпохи оставил спорное наследие. Его помнят не как автора дубля в финале Кубка Кубков против московского «Динамо» или самого дорогого (на тот момент) шотландца, купленного английским клубом. Нападающего запомнили изгоем, провалившим допинг-тест на чемпионате мира. Но вряд ли это так на самом деле. Вилли Джонстон — это просто парень, который развлекал толпу.