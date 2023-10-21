Рамос против «Реала», обескровленная «Барселона» и ливерпульское дерби. Что смотреть в европейском футболе в выходные

Много интересных сюжетов.

«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: следим за Захаряном еще сильнее

Как только Арсен Захарян уехал в Испанию, следить за «Реал Сосьедадом» стало доброй традицией российских болельщиков. Старт в ла лиге получился трудным, но наш полузащитник провел отличную игру прошлого тура против «Атлетико», восстановившись после коронавируса. Захарян отыграл на поле рекордное количество минут за новый клуб (вышел со скамейки на 65-й), не выпадал и даже отдал предголевую передачу (пусть и весьма условную).

После такого убедительного выступления против одного из сильнейших клубов Испании есть вероятность, что в матче против «Мальорки» с 17-го места тренер даст ему еще больше времени. Ждем подвигов от Арсена. Тем более что оборона у «Мальорки» так себе — команда пропустила уже 15 мячей за 9 туров.

«Севилья» — «Реал»: Рамос против бывшей команды — эпично?

Серхио Рамос покинул «Реал» в 2021 году, но с тех пор ни разу не играл против сливочных. Теперь есть реальный шанс выступить и отомстить клубу, который не очень красиво с ним попрощался — с защитником попросту не продлили контракт, в последний момент отозвав бумаги.

Правда, Серхио сейчас — тот еще козырь. «Севилье» от него пока больше вреда, чем пользы — в матче против «Барселоны» он забил спасительный для каталонцев автогол, а в игре против ПСВ в Лиге чемпионов привез пенальти. В том числе из-за этих чудачеств (но в первую очередь — из-за отвратительных результатов) убрали главного тренера команды Хосе Мендилибара и привезли Диего Алонсо.

Вряд ли специалист без опыта работы с ходу все починит и обыграет мадридцев, да еще и с таким «полезным» Рамосом в составе (не исключено, что защитник и вовсе не выйдет на поле). Но это все равно вывеска — а вице-президент красно-белых Хосе Дель Нидо даже подогревает: «Я полагаю, что он не отпразднует гол. Я не спрашивал у Серхио об этом, но думаю, что нет, он не будет праздновать его. Хотя он и родом и Севильи и сформировался как футболист здесь, у него все равно есть два дома — «Севилья» и «Реал».

Юрген Клопп. Фото AFP

«Ливерпуль» — «Эвертон»: Клопп продолжит доминировать в дерби?

Мерсисайдское дерби — одна из главных игр выходных. «Ливерпуль» и «Эвертон», как водится уже достаточно давно, из разных весовых категорий — красные ведут борьбу за топ-4 (с претензией на топ-2), а «ириски» ближе к борьбе за выживание, и этой ситуации уже не один год.

Такой расклад сил отразился на результатах — последний раз «Эвертон» побеждал «Ливерпуль» в 2021 году, а до этого — в 2010-м. Две победы за 13 лет... это будто приговор команде Шона Дайча. К тому же Юрген Клопп, согласно статистике, в матчах с Шоном почти всегда побеждает (9 за 13 встреч), так что интриги нет.

Но дерби есть дерби — «Ливерпуль» будет лютовать (редко когда в этом противостоянии красные забивают меньше двух), а если «Эвертон» вдруг победит или отстоит ничью — есть шанс увидеть почти историческую сенсацию.

«Манчестер Сити» — «Брайтон»: кризис Гвардиолы закончится?

«Сити» проиграл два матча подряд в АПЛ впервые с 2018 года, а еще уступил в трех из четырех последних встреч. Этим все сказано — для команды уровня «горожан» такие результаты означают только кризис.

«Брайтон» — неплохой соперник для того, чтобы прервать печальную серию. «Чайки» — все еще крепкая команда, они занимают шестое место и отстают от «Сити» всего на два очка; но в последних четырех матчах ни разу не выиграли, а в одной встрече и вовсе устроились на разгром со счетом 1:6. Конечно, в последней игре перед паузой они сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) и смотрелись убедительно — но верить в то, что удастся устоять против команды Гвардиолы, затруднительно.

К тому же к «горожанам» возвращается Родри — а значит замаливать грех поражения «Арсеналу» Пепу будет еще проще.

Микель Артета. Фото Reuters

«Челси» — «Арсенал»: лондонское дерби с очевидным фаворитом

«Челси» в этом сезоне продолжает традицию прошлого — играет плохо. Не помогли ни многомиллионные вливания, ни крутой тренер с большим опытом работы в АПЛ. «Синие» вновь плетутся в середине таблицы.

К ним на «Стэмфорд Бридж» примчит Артета со своим пока еще непобежденным «Арсеналом». Лондонцы не проиграли ни одной встречи в рамках АПЛ в этом сезоне, более того — в прошлом туре в нуднейшей встрече разделались с «Сити» Гвардиолы, и это стало первой победой на «горожанами» за 8 лет. Для «канониров» настают новые славные времена, и под каток попал «Челси» — даже жаль их немного. Хотя и сенсация не исключена.

«Барселона» — «Атлетик»: Хави победит вопреки?

Каталонцы все еще в погоне не только за лидирующим «Реалом», но и за «Жироной», идущей следом за лидером. При этом «Барселона» имеет все шансы отстать еще больше — на пути крепкий «Атлетик», а у Хави проблемы с составом. Роберт Левандовски и Жюль Кунде, скорее всего, не смогут принять участия в матче — соответственно, сразу в двух линиях «блауграна» остается без ключевых игроков. Скажется ли это на результате — узнаем в воскресенье.

«Милан» — «Ювентус»: важное противостояние на фоне скандала

Италию сотрясает история со ставками — около 10 футболистов лиги оказались прожженными лудоманами. В список попали в том числе игроки «Милана» и «Ювентуса» — Сандро Тонали (правда, он уже не выступает за «россонери», но ставил, когда играл за миланцев) и Николо Фаджоли из Турина. Последнему вообще запретили играть в футбол до конца сезона.

Можно добавить к этому еще Поля Погба из «Юве», «гениально» попавшегося на допинге. Так что в воскресенье можно ждать не футбольный матч, а так, фон для детективных историй. Но и без всего шума вокруг посмотреть встречу однозначно стоит — команды ведут борьбу за первое место и находятся в отличной форме. Пропускать один из главных матчей осени в Италии нельзя.