10 футболистов с самыми высокими доходами в 2023-м по версии Forbes. Роналду — первый, а кто за ним?

Обширное представительство чемпионата Саудовской Аравии.

Главное финансовое издание мира Forbes выпустило традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов года. Авторы рассказали, кто из игроков получит больше всех за последние месяцы и из чего формировался их доход.

За основу брались зарплаты по действующим контрактам, включая бонусы и нефутбольные источники заработка — реклама, бизнес, права на изображение и так далее. Ниже — десятка богатейших за 2023-й, а еще сравнение с прошлогодней версией топа.

1. Криштиану Роналду: 260 миллионов долларов

Португалец оказался на вершине в шестой раз за последние десять лет, но никогда за один год не получал даже половину от текущей суммы. Раньше личным рекордом Роналду были 125 миллионов в 2021-м.

В списке прошлого сезона Криштиану замыкал тройку со скромными на сегодняшнем фоне 100 миллионами долларов. Теперь он получает вдвое больше одной только игрой за «Аль-Наср», а еще 60 «лимонов» прилетают на карту благодаря сотрудничеству с Clear, Herbalife и другими компаниями.

Лионель Месси. Фото AFP

2. Лионель Месси: 135 миллионов долларов

В любой другой, более старой версии такого топа, доходов Лео хватило бы для первого места. К сожалению для аргентинца, с саудовцами очень сложно тягаться в деньгах, поэтому Месси снова стал вторым, как и год назад. А ведь с 2018-й по 2020-й именно он был неизменным лидером.

При этом Лионель единственный, кто вне поля зарабатывает больше, чем на нем — 70 миллионов долларов по договору с МЛС и Apple TV+. И только 65 миллионов ему приносят непосредственно удары по мячу.

3. Неймар: 112 миллионов долларов

Переход в «Аль-Хиляль» ощутимо пополнил банковские счета бразильца. За время с предыдущего рейтинга его общий заработок вырос с 87 до 112 миллионов, а сам Ней поднялся с четвертого места и забрал воображаемую бронзу.

Сторонние контракты приносят Неймару те же 32 миллиона в год, что и ранее — речь о сотрудничестве с Puma, Red Bull, Konami и еще парой брендов. А вот зарплата за игру в футбол подскочила в полтора раза и теперь составляет 80 миллионов.

Килиан Мбаппе. Фото AFP

4. Килиан Мбаппе: 110 миллионов долларов

Король списка годичной давности. В 2022-м французу хватило 128 миллионов долларов, чтобы занять первое место. Сегодня этого было бы недостаточно даже для серебра.

Мбаппе потерял всего 18 миллионов общего капитала, но при этом скатился аж на три позиции. Хоть в Европе Килиану нет равных, Саудовская Аравия и «Интер Майами» создают недосягаемые для топ-лиг условия своим звездам. 90 футбольных миллионов + 20 коммерческих = все равно очень круто. Уверены, в будущем француз еще не раз возглавит денежный хит-парад от Forbes.

5. Карим Бензема: 106 миллионов долларов

Новичок топа сразу забрался в верхнюю пятерку. Конечно, здесь дело тоже в саудовском трансфере. Почти все доходы Бензема — это деньги по контракту с «Аль-Иттихадом», 100 миллионов в год.

Неудивительно, что Карим отсутствовал в прошлом материале Forbes. Если верить европейским медиа, в «Реале» француз зарабатывал в пять раз меньше — около 20 миллионов за сезон.

Эрлин Холанн. Фото Reuters

6. Эрлинг Холанн: 58 миллионов долларов

Лучший футболист года по версии УЕФА пока не лучший по версии Forbes. Несмотря на увеличение количества прибыли, Холанн остался на том же месте по сравнению с 2022-м — тогда тоже был шестым, но на кошелек поступало 39 миллионов.

Нефутбольных денег стало втрое больше — 12 миллионов вместо четырех, здесь помогли Nike и обложка игры EA FC 24 (наследник FIFA). А из «Ман Сити» Эрлинг выбил на 11 миллионов больше прежнего — 46. Судя по всему, тут дело в бонусах за требл и десятки голов. Заслужил!

7. Мохамед Салах: 53 миллиона долларов

А этот господин отказался от купюр «Аль-Иттихада», а значит, и от места повыше в данной подборке. Салах остался ровно на тех же цифрах, что и год назад — 35 ливерпульских миллионов и 18 со стороны.

Правда, в 2022 году Мохамед располагался на пятом месте, сразу за бессменными лидерами — Мбаппе, Месси, Роналду и Неймаром. Ждем взлета египтянина, потому что контракт с Adidas никуда не денется, а гигантские предложения с Востока еще наверняка поступят.

Садио Мане. Фото AFP

8. Садио Мане: 52 миллиона долларов

Второй, но не последний на сегодня дебютант. В отличие от бывшего партнера по трио «Ливерпуля», сенегалец в Эр-Рияд все-таки уехал. Собственно, именно по этой причине он впервые находится в топ-10 списка Forbes.

По подсчетам издания, «Аль-Наср» платит Мане, конечно, не так много, как Роналду, но все равно более чем солидно — 48 миллионов. Еще четырьмя миллионами Садио радует New Balance, с которым у игрока персональный контракт.

9. Кевин де Брейне: 39 миллионов евро

У бельгийца ситуация почти один в один как у Холанда. Де Брейне тоже сохранил прошлогодние суммы извне — четыре миллиона, но получил финансовый апгрейд от «Сити» — плюс десять миллионов. Вероятно, как и Эрлинг, за требл.

При этом заметной коммерции стало больше — в марте Кевин эксклюзивно подписался с McDonald's. Пример Де Брейне показывает, что даже в 30+ лет можно подниматься в этом рейтинге без участия шейхов. В 2022-м полузащитник замыкал десятку, а теперь занимает девятую строчку.

Харри Кейн. Фото Reuters

10. Харри Кейн: 36 миллионов долларов

Англичанин покинул родной «Тоттенхэм», чтобы оказаться и в «Баварии», и на страницах Forbes, чего раньше не случалось. Мюнхенская зарплата в 26 миллионов в год сделала свое дело, теперь Кейн — десятый среди богатейших футболистов мира.

Еще десятку Харри приносят партнерства, не связанные с футболом. Например, недавно нападающий заключил договор с американским спортивным брендом Fanatics. Кейн стал первым британским амбассадором компании.

Бонус

Пробежимся еще по паре человек, которые были в топе 2022-го, но отсутствуют год спустя. Первый — Эден Азар. Бельгиец зарабатывал 31 миллион долларов и занимал восьмое место в списке. Больше мы его тут никогда не увидим — 10 октября Азар объявил о завершении карьеры.

Сразу за Эденом, на девятом месте, шел Андрес Иньеста — 30 миллионов. Японский «Виссел Кобе» явно не обижал испанца деньгами, но прошедшим летом футболист попрощался с клубом и перешел в «Эмирейтс». Вроде выбрал богатые Арабские Эмираты, а из рейтинга выпал. Парадокс!

Трофим Гондюреев