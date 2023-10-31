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Сегодня, 00:15

Красная дорожка «Золотого мяча»: Хвича показал жену, а подруга Лаутаро заинтриговала платьем

Отдел фото «СЭ»
Хвича Кварацхелия и Ница Тавадзе, Агустина Гандольфо и Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters
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Пристально смотрим на гостей главной футбольной церемонии года.
Фото Reuters

Хвича Кварацхелия не из тех, кто любит выставлять свою личную жизнь напоказ, однако о том, что у него есть девушка по имени Ница Тавадзе, было известно некоторое время. В этом месяце пара сыграла свадьбу в Грузии, а теперь пришло время вывести новоиспеченную жену в свет.

Фото Reuters

Экс-футболист Джибриль Сиссе, прославившийся по играм за «Осер», «Ливерпуль» и в особенности «Кубань», смело может претендовать на звание самого стильного мужчины вечера.

Фото Reuters

Легендарный ивуариец Дидье Дрогба — тот еще ловелас. Прошелся по красной дорожке и с соведущей вечера Сэнди Хериберт, и со своей подругой Габриэль Лемэр.

Фото Reuters

Эден Азар, недавно объявивший о завершении карьеры, привез на церемонию свое большое семейство.

Фото Reuters

Лаутаро Мартинес — футболист довольно известный, но объективы камер скорее были направлены на его подругу Агустину Гандольфо. В этом заслуга не только красоты девушки, но и ее замысловатого платья, которое оставляет простор для полета фантазии.

Фото Reuters

Теннисист Новак Джокович тоже заглянул на мероприятие, ведь все равно в данный момент находился в Париже по делам — на местном «мастерсе».

Фото Reuters

Главные звезды «Реала» Джуд Беллингем и Винисиус определенно составят конкуренцию Джибрилю Сиссе. Бразилец выбрал для мероприятия красный бархатный пиджак под стать дорожке, а Беллингем появился перед объективами фотокамер в «моряцком» образе с внушительными брюками-клеш.

Кстати, моряки носили их не просто так — эти брюки удобно закатывать, а в случае падения за борт, намокшую одежду такого покроя гораздо легче снять, чтобы не пойти ко дну слишком быстро.

Фото Reuters

Лионель Месси на этот раз не стал выделяться пиджаками со стразами и выбрал спокойный стиль. До начала церемонии в Сети распространились фото с его прической, что вызвало неоднозначную реакцию среди фанатов, но, как мы видим, на деле все оказалось в порядке.

Фото Reuters

Эрлин Холанн приехал в сопровождении своей подруги Изабель Хаугсенг Йохансен, которая тоже играет в футбол, но не на таком уровне, чтобы оказаться среди номинантов премии.

Фото Reuters

Не обошлось и без Дэвида Бэкхэма. Правда, Бекс появился на красной дорожке в одиночестве. Жена Виктория и сыновья решили не ехать во Францию.

Фото Reuters

Килиан Мбаппе статен, уверен в себе и доволен. Француз приехал на церемонию одним из последних, отказался от общения со СМИ и проследовал в зал, чтобы поскорее узнать, ждет ли его там заветный приз.

Винисиус Жуниор
Джибриль Сиссе
Джуд Беллингем
Дэвид Бекхэм
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Хвича Кварацхелия
Эден Азар
Эрлин Холанн
Фото
Лаутаро Мартинес
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