Красная дорожка «Золотого мяча»: Хвича показал жену, а подруга Лаутаро заинтриговала платьем

Пристально смотрим на гостей главной футбольной церемонии года.

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Хвича Кварацхелия не из тех, кто любит выставлять свою личную жизнь напоказ, однако о том, что у него есть девушка по имени Ница Тавадзе, было известно некоторое время. В этом месяце пара сыграла свадьбу в Грузии, а теперь пришло время вывести новоиспеченную жену в свет.

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Экс-футболист Джибриль Сиссе, прославившийся по играм за «Осер», «Ливерпуль» и в особенности «Кубань», смело может претендовать на звание самого стильного мужчины вечера.

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Легендарный ивуариец Дидье Дрогба — тот еще ловелас. Прошелся по красной дорожке и с соведущей вечера Сэнди Хериберт, и со своей подругой Габриэль Лемэр.

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Эден Азар, недавно объявивший о завершении карьеры, привез на церемонию свое большое семейство.

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Лаутаро Мартинес — футболист довольно известный, но объективы камер скорее были направлены на его подругу Агустину Гандольфо. В этом заслуга не только красоты девушки, но и ее замысловатого платья, которое оставляет простор для полета фантазии.

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Теннисист Новак Джокович тоже заглянул на мероприятие, ведь все равно в данный момент находился в Париже по делам — на местном «мастерсе».

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Главные звезды «Реала» Джуд Беллингем и Винисиус определенно составят конкуренцию Джибрилю Сиссе. Бразилец выбрал для мероприятия красный бархатный пиджак под стать дорожке, а Беллингем появился перед объективами фотокамер в «моряцком» образе с внушительными брюками-клеш.

Кстати, моряки носили их не просто так — эти брюки удобно закатывать, а в случае падения за борт, намокшую одежду такого покроя гораздо легче снять, чтобы не пойти ко дну слишком быстро.

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Лионель Месси на этот раз не стал выделяться пиджаками со стразами и выбрал спокойный стиль. До начала церемонии в Сети распространились фото с его прической, что вызвало неоднозначную реакцию среди фанатов, но, как мы видим, на деле все оказалось в порядке.

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Эрлин Холанн приехал в сопровождении своей подруги Изабель Хаугсенг Йохансен, которая тоже играет в футбол, но не на таком уровне, чтобы оказаться среди номинантов премии.

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Не обошлось и без Дэвида Бэкхэма. Правда, Бекс появился на красной дорожке в одиночестве. Жена Виктория и сыновья решили не ехать во Францию.

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Килиан Мбаппе статен, уверен в себе и доволен. Француз приехал на церемонию одним из последних, отказался от общения со СМИ и проследовал в зал, чтобы поскорее узнать, ждет ли его там заветный приз.