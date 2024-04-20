Хюттер: «Не стоит исключать, что Головин еще успеет восстановиться до конца сезона»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал травмы Александра Головина и Исмаила Якобса.

«Мы, конечно, очень разочарованы тем, что они покинули общую группу из-за повреждений. Они очень здорово проявляли себя в последнее время. В рамках последних двух матчей Исмаил действовал просто великолепно. В свою очередь Александр Головин — это один из ключевых игроков нашей команды, однако у нас есть футболисты, которые могут занять его место на поле. Мы сосредоточены на проработке этих вариантов. Скорее всего, они выбыли до конца сезона, однако не стоит исключать и того, что, как Александр, так и Исмаил еще успеют восстановиться. Точной информации пока нет», — приводит пресс-служба клуба слова Хюттера.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Головин пропустит около пяти недель из-за травмы.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.