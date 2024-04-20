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Хюттер: «У «Монако» нет таких футболистов, которые бы обладали полным набором качеств, которыми владеет Головин»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ади Хюттер.
Фото AFP
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал, кто может заменить травмированного российского полузащитника Александра Головина.

«Конечно, у нас нет таких футболистов, которые бы обладали полным набором качеств, которыми владеет Голо, но у нас есть возможность его заменить. Место в старте вполне могут занять Элиэсс и Манес, которые сейчас находятся в отличной форме, также на его позиции может сыграть Такуми. Не стоит забывать, что у нас есть возможность перестроиться на схему с двумя форвардами. Мы еще подумаем, как будет лучше поступить», — приводит пресс-служба клуба слова Хюттера.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Головин пропустит около пяти недель из-за травмы.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Александр Головин. В «Монако» подтвердили, что Головин травмировал лодыжку
Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%8F-%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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