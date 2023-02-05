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Сегодня, 19:40

Агент Сафонов считает, что Головину не стоит переходить из «Монако» в дортмундскую «Боруссию»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Трансферное окно еще не закрылось? В Европе ведь до 31 января открыто. Им постоянно кто-то интересуется. То в Англии, то еще где-то. И «Монако», и «Боруссия» играет в Лиге чемпионов. В Англию я бы поехал, потому что, это самый сильный чемпионат. Для меня АПЛ — это как НХЛ и НБА. Поехать из «Монако» в «Баварию» можно еще. А «Боруссия» и монегаски приблизительно равные команды. В Монако самое лучшее налогооблажение в мире, прекрасный город, здесь у него все идет, язык выучил. Смысл этого?» — цитирует Сафонова Vprognoze.ru.

Ранее россиянин в интервью «СЭ» прокомментировал слухи об интереес к нему со стороны немецкого клуба.

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10628339-agent-safonov-posovetoval-golovinu-ne-uhodit-iz-monako-v-borussiyu.html

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
2-й тайм

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Александр Головин
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
Алексей Сафонов
2
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