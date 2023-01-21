Агенты предложили «ПСЖ» подписать Дзаньоло из «Ромы»

«ПСЖ» может подписать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Санти Ауна.

23-летний хавбек был предложен французскому клубу. Руководство «ПСЖ» взяло время на размышление.

Стоимость потенциальной сделки может составить порядка 30 миллионов евро.

Контракт Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года, но игрок отказывается подписывать новое соглашение.

Дзаньоло отыграл 17 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в свой актив 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.