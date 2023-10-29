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Франция

Сегодня, 21:59

Тренер «Лиона» Гроссо получил травмы лица при нападении на автобус команды перед матчем с «Марселем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фабио Гроссо.
Фото AFP
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Автобус «Лиона» подвергся нападению фанатов по дороге на матч с «Марселем» в 10-м туре французской лиги 1, сообщает RMC Sport.

Сообщается, что транспорт «Лиона» забросали камнями. В результате попадания одного из них осколки стекла прилетели в тренера команды Фабио Гроссо. Он получил серьезные травмы лица. Специалисту потребовалась медицинская помощь после приезда на стадион.

Травмы Фабио Гроссо.
Фото Twitter

В данный момент руководство «Лиона» проводит кризисное собрание в раздевалке. Проведение игры находится под угрозой. Встреча должна начаться в 22.45 по московскому времени.

Фабио Гроссо
Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
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