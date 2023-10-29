Игра «Марсель» — «Лион» перенесена после нападения на автобус гостей

Встреча между «Марселем» и «Лионом» в 10-м туре французской лиги 1 не состоится в назначенный срок.

Об отмене проведения матча объявил диктор на стадионе «Велодром». Игра должна была стартовать в 22.45 по московскому времени.

«Была проведена кризисная встреча, она позволила высказать мнение заинтересованных сторон после того, как были обнаружены травмы сотрудников «Лиона». «Лион» выступил против проведения встречи. Руководствуясь мнением клуба и протоколом, установленным лигой, было принято решение не начинать игру. В связи с этими событиями будут подготовлены отчеты для компетентных органов», — приводит RMC Sport слова арбитра встречи Франсуа Летексье.

Ранее стало известно, что на автобус «Лиона» напали по дорогу на встречу. Главный тренер команды Фабио Гроссо получил серьезные травмы лица.