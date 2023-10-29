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Сегодня, 22:58

Игра «Марсель» — «Лион» перенесена после нападения на автобус гостей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Автобус «Лиона».
Фото AFP
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Встреча между «Марселем» и «Лионом» в 10-м туре французской лиги 1 не состоится в назначенный срок.

Об отмене проведения матча объявил диктор на стадионе «Велодром». Игра должна была стартовать в 22.45 по московскому времени.

«Была проведена кризисная встреча, она позволила высказать мнение заинтересованных сторон после того, как были обнаружены травмы сотрудников «Лиона». «Лион» выступил против проведения встречи. Руководствуясь мнением клуба и протоколом, установленным лигой, было принято решение не начинать игру. В связи с этими событиями будут подготовлены отчеты для компетентных органов», — приводит RMC Sport слова арбитра встречи Франсуа Летексье.

Ранее стало известно, что на автобус «Лиона» напали по дорогу на встречу. Главный тренер команды Фабио Гроссо получил серьезные травмы лица.

Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
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Тренер «Лиона» Гроссо получил травмы лица при нападении на автобус команды перед матчем с «Марселем»