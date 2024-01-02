Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком команды в первой части сезона

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в первой части сезона, сообщается на официальном сайте монегасков.

27-летний россиянин набрал 76 процентов голосов болельщиков «Монако». Вторым стал форвард монегасков Виссам Бен Йеддер (15 процентов), третьим — полузащитник Такуми Минамино (3 процента).

В текущем сезоне Головин провел 15 матчей за команду, забил пять мячей и сделал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее болельщики «Монако» трижды подряд признавали Головина лучшим игроком месяца — в сентябре, октябре и ноябре.