Тарханов: «Если Головину менять «Монако», то, разумеется, на «Барселону», «Реал» или «Манчестер Сити»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину стоит задуматься о переходе в топ-клуб Европы.

«Монако» — хороший клуб, но не топовый. «Реал», конечно, сильнее клуб, и там будет ему интересно. Если менять, то, разумеется, на «Барселону», «Реал» или «Манчестер Сити». Он еще молодой, почему бы не задуматься о том, чтобы поиграть в командах посильнее?" - цитирует «Евро-Футбол.Ру» Тарханова.

В этом сезоне 27-летний россиянин сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.