Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 02:34

Тарханов: «Если Головину менять «Монако», то, разумеется, на «Барселону», «Реал» или «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину стоит задуматься о переходе в топ-клуб Европы.

«Монако» — хороший клуб, но не топовый. «Реал», конечно, сильнее клуб, и там будет ему интересно. Если менять, то, разумеется, на «Барселону», «Реал» или «Манчестер Сити». Он еще молодой, почему бы не задуматься о том, чтобы поиграть в командах посильнее?" - цитирует «Евро-Футбол.Ру» Тарханова.

В этом сезоне 27-летний россиянин сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/36/1005525803_tarhanov_ocenil_shansyi_golovina_pereyti_v_top-klub_evropyi
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
2
0
Читайте также
Вундеркинд «Барселоны», волшебник из ЦСКА и два новых топ-бомбардира. Главные футбольные открытия 2023 года
Биография Артура Бетербиева: чеченец живет в Канаде и любит Россию
Над Белгородом система ПВО сбила девять воздушных целей
В ООН призвали защитить мирных жителей Белгорода
Экс-сотрудник ЦРУ намекнул на готовность США убрать Зеленского с поста
Школа-интернат повреждена в Горловке в результате обстрела ВСУ
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком команды в первой части сезона