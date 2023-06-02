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Сегодня, 15:13

Деменко оценил карьеру аргентинского нападающего Месси в «ПСЖ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о результатах, которых добился форвард Лионель Месси в период выступления за «ПСЖ».

«Если команда два года подряд становится чемпионом страны, то это говорит само за себя. Хотя многие повторяют, что «ПСЖ» всегда выигрывает чемпионат Франции. Так что с учетом победы на чемпионате мира Месси провел сезон очень хорошо. Особенно по сравнению с Криштиану Роналду. А что касается неудач в Лиге чемпионов, то для любого французского клуба победа в этом турнире — это очень сложная задача. А «ПСЖ» безуспешно потратил на достижение этой цели уже столько лет и денег. Видимо, в команде собрано слишком много звезд, каждый из которых хочет играть. Поэтому и не получается», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. Всего за парижан он сыграл в 74 матчах, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач. В составе «ПСЖ» нападающий стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10912025-demenko-ocenil-kareru-messi-v-pszh.html
Лионель Месси
Максим Деменко
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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