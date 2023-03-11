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Дешам: «Для меня Мбаппе лучший в мире. То, чего он достиг, — исключительно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, считает ли он нападающего национальной команды и «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим футболистом мира.

«Если я отвечу «да», меня будут критиковать за то, что я не объективен, потому что я его тренер. Другие наблюдатели скажут, что есть кто-то лучше, чем он. Это их мнение. Для меня Килиан, безусловно, лучший. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, — исключительно», — приводит слова Дешама Foot Mercato.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 8 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Источник: Foot Mercato
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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