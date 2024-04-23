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Испания

Сегодня, 19:12

«ПСЖ» готов купить вингера «Барселоны» Ямаля за 200 миллионов евро, если Мбаппе покинет клуб

Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может перейти в «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

По информации источника, руководство парижского клуба готово предложить за 16-летнего испанца 200 миллионов евро. Футболист станет главной целью клуба, если нападающий Килиан Мбаппе покинет команду.

В текущем сезоне Ямаль провел 44 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 75 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до конца июня 2026 года. Он является воспитанником сине-гранатовых.

Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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