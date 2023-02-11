0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:13

Алдонин: «Если Головину в «Монако» комфортно, то почему бы ему там не остаться»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал новость о том, что россиянин Александр Головин планирует продлить контракт с «Монако».

«Если бы Головину предлагала контракт «Боруссия», то это был бы возможный вариант для перехода, но мы не знаем всех подробностей. Если Александру в «Монако» комфортно, то почему бы ему там не остаться. В этой команде он себя хорошо проявляет, забивает, отдает, достаточно регулярно играет. «Боруссия» Дортмунд — это другая культура, чемпионат, но по уровню немецкая команда похожа на «Монако». Было бы предложение из Англии, Италии или Испании, то Головину можно было бы задуматься о переходе. Может, интерес от «Боруссии» искусственно создан, чтобы «Монако» подсуетилось и предложило новый контракт», — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Головин скоро продлит контракт с «Монако». Текущее соглашение полузащитника с французским клубом истекает в 2024 году.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне он провел 30 матчей в составе монегасков, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-esli-golovinu-komfortno-v-monako-togda-nado-ostavat-sya/
Александр Головин
Евгений Алдонин
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Монако» — «ПСЖ»: Головин выйдет в основном составе

Источник: у некоторых игроков «ПСЖ» обнаружены симптомы вирусной инфекции перед матчем с «Монако»