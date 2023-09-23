Фариоли: «Ницце» очень повезло. Очень не часто побеждаешь, получив два пенальти»

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли прокомментировал победу над «Монако» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции.

«Эта победа в дерби — счастье. Но смотреть в таблицу сейчас опасно и рискованно. Надо идти матч за матчем, наслаждаться хорошими моментами и держать голову на плечах. После двух таких результатов (победы в Париже и Монако) на следующей неделе нам предстоит очень тяжелая игра против «Бреста». Конечно, мы заслужили эти две победы. На этот раз нам очень повезло. Очень редко можно выиграть, получив два пенальти. Надо отдать должное Марцину Булке, а также Яркко Туомисто, тренеру вратарей, и Кевину Джеффрису, аналитику.

Удача повернулась к нам после первых, более сложных матчей. Я переживал эти пенальти с надеждой и уверенностью в Марцине, чья история великолепна. Теперь важно твердо стоять на ногах и продолжать работать. За последние 85 дней мы пережили противоречивые моменты, некоторые очень позитивные, другие более сложные. Мы не должны смотреть на таблицу и мечтать. Мы должны продолжать работать так, как мы это делали. Не стоит забывать, как приходят победы: трудом, жертвами и вниманием к мелочам. Фанаты? Они очень много нам дали и очень помогли", — цитирует L'Equipe Фариоли.

«Ницца» набрала 12 очков и вышла на первое место в лиге 1. «Монако» с 11 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице.