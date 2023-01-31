Форвард «Браги» Витинья близок к переходу в «Марсель» за 30 миллионов евро

31 января, 23:32
«Марсель» близок к завершению трансфера нападающего «Браги» Витиньи Оливейры, сообщает RMC Sport.
По данным источника, переход игрока может обойтись французскому в 30 миллионов евро с учетом бонусов. Футболист уже прибыл в Марсель и готов пройти медосмотр.
В этом сезоне 22-летний Витинья забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 27 играх во всех турнирах.
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Основные источники исследования