Зиеш вмешался в переговоры «Челси» и «ПСЖ», чтобы ускорить трансфер

Полузащитник Хаким Зиеш лично вмешался в переговоры между «Челси» и «ПСЖ», чтобы ускорить трансфер в парижский клуб, сообщает L'Equipe.

29-летний футболист просит лондонский клуб отпустить его в другую команду. Однако пока «синие» не готовы снижать финансовые требования по трансферу.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.