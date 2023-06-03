Гальтье покинет пост главного тренера «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье в конце текущего сезона покинет свой пост, сообщает L'Equipe. Он с прошлого лета тренирует команду.

У 56-летнего специалиста остался еще год по контракту. Поиски его преемника, который, таким образом, станет восьмым тренером «ПСЖ» эпохи катарских владельцев, должны ускориться в ближайшие дни.

Под руководством Гальтье команда выиграла чемпионат Франции, а также вылетела в плей-офф Лиги чемпионов и Кубка Франции.

В субботу, 3 июня, «ПСЖ» сыграет против «Клермона» в заключительном туре сезона-2022/23 в чемпионате Франции.