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Сегодня, 00:39

Гальтье покинет пост главного тренера «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье в конце текущего сезона покинет свой пост, сообщает L'Equipe. Он с прошлого лета тренирует команду.

У 56-летнего специалиста остался еще год по контракту. Поиски его преемника, который, таким образом, станет восьмым тренером «ПСЖ» эпохи катарских владельцев, должны ускориться в ближайшие дни.

Под руководством Гальтье команда выиграла чемпионат Франции, а также вылетела в плей-офф Лиги чемпионов и Кубка Франции.

В субботу, 3 июня, «ПСЖ» сыграет против «Клермона» в заключительном туре сезона-2022/23 в чемпионате Франции.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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