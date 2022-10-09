Гальтье о ничьей с «Реймсом»: «После удаления Рамоса «ПСЖ» смотрелся лучше»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (0:0).

«Это был матч, полный нервозности. И хотя мы создали голевой момент в первом тайме, после этого нам было тяжело. Мы не могли найти решения проблем, которые они нам создавали, особенно в том, как мы должны были разыгрывать мяч. По иронии судьбы, после удаления Рамоса при игре вдесятером команда смотрелась лучше. Конечно, в нашем стартовом составе было много изменений, это могло привести к отсутствию взаимопонимания. Но я не уверен, можно ли сказать, что мы заслужили победу. Я думаю, что у нас были шансы победить, но в итоге это был честный результат», — приводит слова Гальтье официальный сайт клуба.

Парижане с 41-й минуты матча играли в меньшинстве после удаления защитника Серхио Рамоса — он получил две желтые карточки за 30 секунд.

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, имея на счету 26 очков. «Реймс» находится на 16-й позиции, набрав 8 очков в 10 матчах.