Гальтье уверен, что Месси снова может стать лучшим футболистом в мире

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что форвард Лионель Месси может снова стать лучшим в мире.

Вчера, 1 октября, аргентинец отметился голом в матче парижан с «Ниццей» (2:1), забив со штрафного.

«Я испытываю удовольствие, когда виду Месси на тренировках. Сейчас у него хорошее психологическое состояние, он очень счастлив. Он альтруистичный игрок, который ведет игру, при этом постоянно забивая. Месси снова может стать лучшим в мире», — цитирует Гальтье L'Equipe.

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 7 голов и отдал 8 результативных передач в 12 матчах лиги 1.