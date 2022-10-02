Гальтье уверен, что Месси снова может стать лучшим футболистом в мире

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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что форвард Лионель Месси может снова стать лучшим в мире.
Вчера, 1 октября, аргентинец отметился голом в матче парижан с «Ниццей» (2:1), забив со штрафного.
«Я испытываю удовольствие, когда виду Месси на тренировках. Сейчас у него хорошее психологическое состояние, он очень счастлив. Он альтруистичный игрок, который ведет игру, при этом постоянно забивая. Месси снова может стать лучшим в мире», — цитирует Гальтье L'Equipe.
В этом сезоне 35-летний нападающий забил 7 голов и отдал 8 результативных передач в 12 матчах лиги 1.
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