Гаттузо оценил игру команды в матче с «Марселем»

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо отреагировал на поражение от «Монако» (2:3) в 7-м туре лиги 1.

«Мы не можем радоваться, когда проигрываем. Должны играть лучше, пропустили три гола, которых могли избежать. Во время одного из мячей мы заснули, в третьем допустили ситуацию с выходом «три в два». Это мелочи, которые нужно быстро усовершенствовать, иначе будет очень трудно выигрывать матчи»,— цитирует Гаттузо L'Equipe.

После 7 туров лиги 1 «Марсель» набрал 7 очков и расположился на 14-м месте.