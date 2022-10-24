Мбаппе за три года получит 630 миллионов евро. Это четверть бюджета «ПСЖ»

Стали известны подробности контракта форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Le Parisien, по соглашению, которое 23-летний француз заключил в мае 2022 года, фовард получит 630 миллионов евро за три года без вычета налогов. Это самая большая сумма, когда-либо выплачиваемая спортсмену. Также зарплата Мбаппе составляет четверть бюджета «ПСЖ».

К этой сумме будет добавлен бонус за лояльность в размере 70 миллионов евро в конце лета, если Мбаппе останется в «ПСЖ». Эта сумма будет увеличиваться на 10 миллионов евро за каждый сезон, что форвард будет в клубе.

При этом Мбаппе намерен покинуть «ПСЖ» из-за невыполненных обещаний по поводу трансферов и разочарования своей ролью на поле.