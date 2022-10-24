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Сегодня, 04:29

Мбаппе за три года получит 630 миллионов евро. Это четверть бюджета «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Стали известны подробности контракта форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Le Parisien, по соглашению, которое 23-летний француз заключил в мае 2022 года, фовард получит 630 миллионов евро за три года без вычета налогов. Это самая большая сумма, когда-либо выплачиваемая спортсмену. Также зарплата Мбаппе составляет четверть бюджета «ПСЖ».

К этой сумме будет добавлен бонус за лояльность в размере 70 миллионов евро в конце лета, если Мбаппе останется в «ПСЖ». Эта сумма будет увеличиваться на 10 миллионов евро за каждый сезон, что форвард будет в клубе.

При этом Мбаппе намерен покинуть «ПСЖ» из-за невыполненных обещаний по поводу трансферов и разочарования своей ролью на поле.

В текущем сезоне Мбаппе провел 15 матчей за «ПСЖ», в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/kylian-mbappe-to-earn-e630m-gross-salary-at-psg-over-three-years/
Килиан Мбаппе
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