Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Серьезных потрясений не будет, потому что первую половину сезона мы провели хорошо»

Сегодня, 10:18
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился ожиданиями от второй половины сезона.
«Этот перерыв позволил нам восстановиться, вздохнуть полной грудью, но и оставаться очень сконцентрированными, так как мы следили за великолепным чемпионатом мира. Я всегда стремлюсь улучшить ситуацию и найти решения, которые могли бы не только удивить соперников, но и позволить нам лучше понять определенные матчи. Всегда нужно стремиться к лучшему, но серьезных потрясений не будет, потому что первую половину сезона мы провели хорошо. Мне нравится эта команда, я надеюсь, что проживу вторую часть сезона так же, как и первую, с большим желанием, с большой решимостью, с большой мотивацией, но также и с большим удовольствием», — цитирует пресс-служба клуба Гальтье.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 41 очко в 15 матчах.
В следующем туре парижане сыграют против «Страсбура». Встреча пройдет 28 декабря.