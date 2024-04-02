Энрике — о Мбаппе: «Мне бы хотелось, чтобы эта история закончилась красиво для всех»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию вокруг форварда парижан Килиана Мбаппе.

31 марта Энрике заменил 25-летнего француза на 65-й минуте матча против «Марселя» (2:0) в 27-м туре французской лиги 1. Сообщалось, что Мбаппе остался недоволен ранней заменой.

«Мне бы хотелось, чтобы эта история закончилась красиво для «ПСЖ», для Мбаппе, для всех. Мы все в одной лодке», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом этого года. Ранее СМИ сообщали, что нападающий не будет подписывать новое соглашение с клубом.