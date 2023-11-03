Гол Головина вошел в пятерку лучших в лиге 1 в октябре

Пресс-служба чемпионата Франции опубликовала пятерку лучших голов октября.

В список вошел первый гол российского полузащитника «Монако» Александра Головина. 27-летний россиянин забил из-за пределов штрафной площади в 9-м туре лиги 1 против «Метца» (2:1).

Также в пятерку попали голы Эли Жуниора Крупи («Лорьян»), Пьера-Эмерика Обамеянга («Марсель»), Ламина Камара («Метц») и Варрена Заира-Эмери («ПСЖ»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте лиги.