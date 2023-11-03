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Франция

Сегодня, 02:04

Гол Головина вошел в пятерку лучших в лиге 1 в октябре

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Головин (селва) и Виссам Бен Йеддер.
Фото AFP
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Пресс-служба чемпионата Франции опубликовала пятерку лучших голов октября.

В список вошел первый гол российского полузащитника «Монако» Александра Головина. 27-летний россиянин забил из-за пределов штрафной площади в 9-м туре лиги 1 против «Метца» (2:1).

Также в пятерку попали голы Эли Жуниора Крупи («Лорьян»), Пьера-Эмерика Обамеянга («Марсель»), Ламина Камара («Метц») и Варрена Заира-Эмери («ПСЖ»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте лиги.

Александр Головин
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Лорьян
ФК Марсель
ФК Метц
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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