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Сегодня, 03:08

Головин — Кузяеву: «Возили Далера сегодня»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александра Головин и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев дали совместное интервью после матча 12-го тура чемпионата Франции (0:0).

Головин: «Возили Далера сегодня, отскочил Далер. Нормально играли, плюс минус равная игра».

Кузяев: «Боевая ничья».

Головин: «Боевая ничья, но мы должны были 4:0 выиграть. Шучу, думаю, счет по игре».

Кузяев: «Я думаю, болельщикам понравилась такая игра. Была насыщенная событиями, моментами. Пенальти, вратарь спас в конце. Я считаю, что игра прошла на славу».

На 90+10-й минуте гости не реализовали пенальти: Филипп Кен отразил удар Сэмюэля Грансира. Российские игроки Александр Головин и Далер Кузяев вышли на игру в стартовом составе.

После этого матча «Монако» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Гавр» с 15 очками — на шестой строчке.

Александр Головин
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Монако
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«Монако» сыграл вничью с «Гавром», клуб Кузяева не забил пенальти на 90+10-й минуте