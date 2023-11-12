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Мбаппе о хет-трике в ворота «Реймса»: «При всей скромности, мне не нужно играть хорошо, чтобы забивать»

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свою игру в матче с «Реймсом» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Франции.

«При всей скромности, мне не нужно хорошо играть, чтобы забивать. Я доволен этим матчем, [но] моя цель — всегда помогать своей команде, как на поле в игре, так и в турнирной таблице», — цитирует француза Marca.

После игры главный тренер парижан Луис Энрике заявил, что хотел бы видеть большего от форварда.

В текущем сезоне чемпионата Франции 24-летний Мбаппе провел 10 матчей за «ПСЖ», забил 10 мячей и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с парижанами рассчитан до лета следующего года.

Источник: Marca
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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