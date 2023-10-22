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Сегодня, 20:26

Головин о дубле в ворота «Метца»: «Оба гола неплохие, но больше всего понравилось, что мы выиграли»

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото AFP
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу над «Метцем» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Франции, в котором россиянин оформил дубль.

«Конечно, приятно и победить, и забить два гола. После таких матчей есть отличные эмоции, настроение и понимание того, что мы на правильном пути. Пропустили довольно курьезный гол, но с честью вышли из этой ситуации, гнули свою линию и достойно ответили сопернику. Выиграли по делу и заслуженно набрали три очка.
Есть ли закономерность в том, что оба своих гола я забил дальними ударами? Сложно сказать. Все-таки это были разные ситуации. Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке, получилось удачно пробить и попасть в самый гол. Думаю, шансов отразить удар у вратаря там было немного. А второй гол — это стандарт. Закономерность в том, что мы работаем на тренировках, это дает свои плоды. Какой гол понравился больше? Оба неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли», — сказал Головин «СЭ».

По версии Whoscored, 27-летний полузащитник признан лучшим игроком матча с наивысшей оценкой 9,2.

«Монако» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице лиги 1. Следующий матч команда проведет 29 октября на выезде против «Лилля».

«Метц» находится на 16-й строчке (8 очков) и 29 октября примет «Гавр».

Александр Головин празднует гол с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. Головин ответил двумя роскошными ударами на гол с центра поля. И вернул «Монако» на первое место

Александр Головин
Футбол
ФК Метц
ФК Монако
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