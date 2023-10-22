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Сегодня, 20:19

Журналист L'Equipe: «Во Франции Головина считают великим игроком»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Фото AFP
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Метца» (2:1).

27-летний россиянин оформил дубль.

«Во Франции Головина считают великим игроком, но ему, как и его клубу, не хватает постоянства. В прошлом сезоне Александр уже был очень хорош, но потом совсем затух. Сейчас его задача — держать уровень на протяжении всего сезона», — сказал Леклер «СЭ».

«Монако» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице лиги 1. Следующий матч команда проведет 29 октября на выезде против «Лилля».

«Метц» находится на 16-й строчке (8 очков) и 29 октября примет «Гавр».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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