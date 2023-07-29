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Сегодня, 13:06

Головин о матче с «Болоньей»: «Всегда приятно сделать дубль, отыграться с 0:2 и победить»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды над «Болоньей» (3:2) в товарищеском матче.

Россиянин провел на поле 80 минут и сделал дубль.

«Готовимся к старту чемпионата в плановом режиме. Постепенно набираем форму, до первой официальной игры ещё есть время. Что касается матча с «Болоньей», то начали не очень, пропустив два быстрых гола. Но хорошо, что после перерыва сумели вернуться в игру, а в конце вырвали победу. Все понимают, что это товарищеская игра, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно. Требования нового главного тренера? Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди. Если получается забивать, как в этом матче, или отдавать голевые передачи, это вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться побед», — сказал Головин «СЭ».

«Монако» проведет следующую игру в субботу, 29 июля против «Дженоа». Начало — в 21.30 по московскому времени.

Александр Головин
Футбол
ФК Болонья
ФК Монако
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