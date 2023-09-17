Головин сравнял счет в матче с «Лорьяном» и забил второй гол в сезоне

Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился голом в ворота «Лорьяна» в матче 5-го тура французской лиги 1. На 17-й минуте встречи россиянин отличился с передачи Юссуфа Фофана, сравняв счет. На второй минуте «Лорьян» вышел вперед благодаря голу Тосина Айегуна. Головин забил свой второй гол в текущем розыгрыше чемпионата Франции.