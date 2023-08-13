Рамуш: «Это только начало, «ПСЖ» будет улучшать свою игру и бороться»

Португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш прокомментировал ничью с «Лорьяном» (0:0) в первом туре чемпионата Франции-2023/24.

«Я могу играть лучше. Соперник очень хорошо защищались, мы сделали все, что могли, но забить сегодня не удалось. Это только начало, мы будем улучшать свою игру и бороться. Я чувствовал себя на поле очень хорошо, но думаю, что могу добиться большего», — приводит слова Рамуша RMC Sport.

7 августа «ПСЖ» арендовал у «Бенфики» Рамуша до конца сезона-2023/24. 12 августа в игре 1-го тура лиги 1 он дебютировал за парижскую команду, выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч.