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Сегодня, 00:56

Рамуш: «Это только начало, «ПСЖ» будет улучшать свою игру и бороться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш прокомментировал ничью с «Лорьяном» (0:0) в первом туре чемпионата Франции-2023/24.

«Я могу играть лучше. Соперник очень хорошо защищались, мы сделали все, что могли, но забить сегодня не удалось. Это только начало, мы будем улучшать свою игру и бороться. Я чувствовал себя на поле очень хорошо, но думаю, что могу добиться большего», — приводит слова Рамуша RMC Sport.

7 августа «ПСЖ» арендовал у «Бенфики» Рамуша до конца сезона-2023/24. 12 августа в игре 1-го тура лиги 1 он дебютировал за парижскую команду, выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч.

ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Гонсалу Рамуш
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